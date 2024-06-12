Плед дружбы связали в библиотеке Куприна

Всемирный день вязания на публике — праздник, который объединяет любителей рукоделия из разных стран. Его отмечают ежегодно, во вторую субботу июня. Этот праздник показывает, что вязание — не только удел почтенных старушек, но и отличное занятие для людей всех возрастов. А еще — что с помощью вязания можно делать добрые дела.

«Ввязывайтесь! Встречаемся у городской библиотеки им. Куприна в субботу» - эти слова уже стали своего рода паролем для тех, кто любит вязать и хочет согреть своим рукоделием других людей. Вот и в этот день в эту добрую историю «ввязались» многие мастерицы — из Гатчины, Петербурга и Кронштадта.

Впервые в Гатчине День вязания на публике провела в 2022 году гатчинская «Хурма» - проект благотворительного фонда «Благо Дари», в рамках которого обычные люди вяжут тёплые вещи и пледы для людей бездомных. «Хурма» существует уже несколько лет, и за это время задачи рукодельниц значительно расширились, охватив также малообеспеченные семьи с детьми и обитателей Гатчинского психоневрологического интерната.

- Идея нашего совместного мероприятия заключается в том, чтобы результат вязания был как-то сопоставим с деятельностью фонда «Благо Дари», - говорит сотрудник фонда Ольга Гусева. - Самое главное, чтобы этот результат принес кому-то радость. Так и родилась идея Пледа дружбы, тем более, что у нас нашлись единомышленники — участницы проекта «Люди вяжут людям». К вязанию квадратиков мы приступили около месяца назад, и, кажется, у нас всё получилось! У нас вышло 77 квадратов, то есть хватает на большой полноценный плед, которым можно укрыть кровать. Наш фонд помогает приюту для бездомных в Оржицах, и мы решили подарить наш плед одному из его обитателей. Условия там суровые, и такой большой и яркий плед может украсить атмосферу, сделать ее уютней и немножко добрее. И, опять же, важно показать этим людям, что они не одни...

Проект «Люди вяжут людям» пока ещё совсем молодой: он существует с марта этого года и объединяет рукодельниц из Петербурга и Кронштадта.

- Мы вяжем по запросам, которые находим, - рассказала нам одна из учредительниц общественной организации «Люди вяжут людям» Оксана Соколова. - Один из наших первых проектов — вязание из остатков пряжи маленьких пледиков и игрушек для котов из приюта для животных. Вяжем мы и хорошие, нужные людям вещи: пледы, носки, шарфы, шапки. Всё связанное отправляем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации - отвозим сами или передаем через профильные благотворительные фонды. Мы не только вяжем сами, но и учим вязать других.

Как рассказала сотрудница библиотеки им. А.И. Куприна и участница «Хурмы» Дарина Тоткайло, заготовки-квадратики для Пледа дружбы приносили вязальщицы чуть ли не со всей Гатчины. А всего в его создании участвовали десять мастериц из разных городов. И уже в эту субботу из этих вязаных «бабушкиных» квадратов все вместе собирали тёплый яркий плед.

- Скорее всего, это будет не последний плед для приюта в Оржицах, потому что вязать квадраты — очень заразительное занятие, - говорит Ольга Гусева. - Они яркие, радостные, и, когда устаешь от вязания теплых вещей для наших подопечных, всегда можно отвлечься и связать очередной квадратик... Главное, что это делает не один человек, а много. К нам в любой момент могут присоединиться новые участницы, чтобы внести свой вклад в это доброе дело. Всего один квадратик, и человек будет знать, что он где-то кого-то греет...

Ввязывайтесь в добрые дела «Гатчинской Хурмы», согрейте своими «квадратиками» тех, к кому судьба оказалась особенно немилосердной! Подробности можно узнать на страничке «Гатчинской Хурмы» ВКонтакте.

Юлия Лысанюк