Уроженка Гатчины принесла первое золото России на играх БРИКС
На Играх БРИКС в Казани трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко завоевала первое золото для сборной России.
Рубрики: Спорт
Уроженка Гатчины Светлана Колесниченко заняла первое место по итогам технической программы сольных выступлений. Второе место досталось представительнице Беларуси Василине Хандоженко, а третье — Диане Онкес (Узбекистан).
Напомним, что Светлана Колесниченко также является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.
Игры БРИКС, начавшиеся накануне в Казани, продлятся до 24 июня и соберут около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, которые будут соревноваться за 387 комплектов медалей.
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