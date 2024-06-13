Уроженка Гатчины принесла первое золото России на играх БРИКС

Уроженка Гатчины Светлана Колесниченко заняла первое место по итогам технической программы сольных выступлений. Второе место досталось представительнице Беларуси Василине Хандоженко, а третье — Диане Онкес (Узбекистан).

Напомним, что Светлана Колесниченко также является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Игры БРИКС, начавшиеся накануне в Казани, продлятся до 24 июня и соберут около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, которые будут соревноваться за 387 комплектов медалей.