«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днём России

«Россия - это мы, жители страны, у нас тысячелетняя история, богатейшая культура. Сегодня как никогда ощущаешь, что судьба нашей страны зависит от нас. День России празднуется в нашей стране уже почти четверть века. Истоки его исторически неразрывно связаны с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Так что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства. Обязательная часть праздничной программы ко Дню России в большинстве населенных пунктов страны - это различные массовые мероприятия, патриотические акции, народные гуляния. Нас объединяют гордость за свою страну, её достижения, победы, успехи, своим трудом, заботой о близких, неравнодушием к окружающей жизни мы ежедневно преображаем нашу Великую Родину. Отношусь трепетно к этому дню, так как День России - олицетворяет неразрывную связь времен и поколений. Поздравляю жителей Ленинградской области, желаю удачи в делах на благо родного региона и нашей любимой России!», — прокомментировал заместитель Секретаря регионального отделения Партии, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Праздники дружбы народов прошли во всех регионах страны. Так, в Омске состоялось шествие национально-культурных объединений. Во Владивостоке активисты партии помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре. Кроме того, в российских регионах при поддержке партии прошли автопробеги. Например, в Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. В Калуге активисты Партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии Единой России» вместе с общественниками проехали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Ленинградской области в Волосовском районе в двенадцатый раз прошла ежегодная акция «Женщины в красном», которая в этом году посвящена «Году семьи» в России и проходит под лозунгом «Здоровая женщина - здоровая семья»! В акции приняли участие более 70 женщин в красной одежде. Также были представлены интерактивные зоны в парке культуры. Одну из таких зон организовали сотрудники Волосовской муниципальной больницы и юные медицинские работники. Во время праздника депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко вручила благодарственные письма сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Кроме того, в тот же день в парке «Велес» была торжественно открыта скейт-площадка. В Выборге, в Год Семьи, мероприятия, приуроченные к одному из главных государственных праздников, начались общегородским забегом. Торжественное открытие семейного фестиваля «Россия - мой дом, мой надёжный причал» началось с исполнения Гимна Российской Федерации и поднятия флага.

Также, по-спортивному, отметили День России жители Лодейного поля. На городском стадионе в Лодейном Поле российские семьи приняли участие в «Семейной спартакиаде», которая проходила в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России».