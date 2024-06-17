Бесплатная программа обучения «Женщина в ИТ» поможет определиться с цифровой профессией
Узнать о цифровых профессиях, получить новые навыки и компетенции поможет бесплатная программа обучения «Женщина в ИТ». Программа реализуется в поддержку нацпроекта «Цифровая экономика».
Программа состоит из 2 ступеней. Сначала нужно пройти профориентационное тестирование (45 вопросов). Оно позволит определить, какая из профессий в ИТ-сфере подойдёт вам больше.
Затем в ходе базового курса «Введение в ИТ» (8 видеороликов, 100 минут) эксперты расскажут, чем конкретно занимается каждый ИТ-специалист.
Кому подойдёт программа?
- женщинам, состоящим на учёте в центрах занятости населения
- женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет
- женщинам — специалистам в области цифровых технологий в России
- жёнам военнослужащих
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономика» продолжается совершенствование системы образования для обеспечения подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, у жителей появляются новые возможности для освоения цифровых компетенций.