Бесплатная программа обучения «Женщина в ИТ» поможет определиться с цифровой профессией

Программа состоит из 2 ступеней. Сначала нужно пройти профориентационное тестирование (45 вопросов). Оно позволит определить, какая из профессий в ИТ-сфере подойдёт вам больше.

Затем в ходе базового курса «Введение в ИТ» (8 видеороликов, 100 минут) эксперты расскажут, чем конкретно занимается каждый ИТ-специалист.

Кому подойдёт программа?

- женщинам, состоящим на учёте в центрах занятости населения

- женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет

- женщинам — специалистам в области цифровых технологий в России

- жёнам военнослужащих

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономика» продолжается совершенствование системы образования для обеспечения подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, у жителей появляются новые возможности для освоения цифровых компетенций.