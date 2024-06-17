Гатчина в ТОП-10 по индексу IQ городов

С 13 по 15 июня в Перми прошел V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». На итоговом пленарном заседании форума подвели итоги расчета Индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». В этом году его рассчитали для 235 городов по 57 показателям, связанным с 15-ю направлениями. Учитывались достижения в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта, предпринимательства и других.

«Умный город – это концепция, направленная на повышение качества жизни наших граждан. Она затрагивает все аспекты городского развития – от транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы и экологии. Оценить уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», а также выявить перспективные направления дальнейшего развития современных городов позволяет индекс IQ. В этом году он рассчитан для 235 городов. Отмечу, что по сравнению с базовым 2018 годом, уровень цифровизации российских городов вырос на 55%», – рассказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

На фото – делегация из Ленинградской области, фото - Центр компетенций Ленинградской области