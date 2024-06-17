К Дню памяти и скорби

18 июня в 10.30 в Центральной городской библиотеке им. А.И Куприна состоится презентация книги «Как защищали Дворец» научного сотрудника ГМЗ «Гатчина» М. Кирпичниковой.

20 июня в 11:00 в Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет патриотический урок-реквием «И помнить страшно, и забыть нельзя…»

22 июня:

- в 04:00 у мемориала воинской славы на ул. Солодухина состоится молодежная акция «Свеча памяти»;

- в 11:00 пройдет церемония возложение цветов к стеле «Город воинской славы»;

- в 11:30 в киноконцертном зале «Победа» состоится благотворительный показ в рамках всероссийского проекта «Перерыв на кино»;

- в 12:00 у мемориала воинской славы на ул. Солодухина пройдет траурный митинг;

- в 12:00 Музей города Гатчины проведет экскурсию «Гатчина в период оккупации» (с демонстрацией документального фильма «Свои среди чужих», режиссер Р.Н. Мацегоро, 13 мин.).