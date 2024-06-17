Ленинградские путешественницы идут к победе во всероссийском конкурсе

В полуфинал первого в России конкурса таланта и творчества среди любительниц активного отдыха и путешествий вышли пресс-секретарь администрации Волховского района Ирина Михайлова, мастер красоты Екатерина Матвеева из Волхова, мастер машинной вышивки из Гатчины Екатерина Коугия и руководитель предприятия по производству крафтового мороженого Татьяна Щепина из поселка Сельцо.

Финалисток конкурса ждет финал «Алтайский актив», который состоится в Алтайском крае и Республике Алтай. Призовой фонд составит 500 000 рублей.

Впервые в России проходит конкурс, который откроет новые возможности для талантливых и активных любительниц активного отдыха и путешествий.

Миссия конкурса – найти участниц из всех уголков России, которые станут послами внутреннего туризма и социальных проектов.

Цели конкурса: привлечь внимание общественности к развитию внутреннего туризма и раскрыть красоту каждого уголка нашей страны, популяризировать местные достопримечательности и культурные объекты, чтобы каждый смог открыть для себя новые удивительные места для путешествий, рассказать во всеуслышание о продукции местного производства, ведь в каждом регионе есть нечто особенное и уникальное.

Подробное положение о конкурсе — на сайте леди-туризм.рф.