«Семейный пикник» и фестиваль бега

День России – это праздник, который объединяет людей в рамках одного необъятного государства, независимо от национальности, пола, возраста или вероисповедания. Главной составляющей любой страны является незаменимая ячейка социума – семья. А спорт служит мощным средством объединения и сплочения целых поколений. 12 июня комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского района соединил эти три главных аспекта воедино - праздник в честь Дня России, отдых с семьей на свежем воздухе и спортивные состязания.

На фестиваль бега поступило 634 заявки. Принимали участие в забегах как пенсионеры, так и самые маленькие спортсмены. Люди приходили на праздник целыми семьями: одни болели за своих спортсменов, другие же всей семьёй принимали участие в забеге. Стартовый городок разместился на «вертолетной площадке» на перекрестке улиц Крупской и Рощинской, забег - в Орловой роще.

«Мы с дочкой очень любим бег. Бегаем всегда и независимо от погоды, это стало для нас буквально образом жизни», - поделилась участница фестиваля Татьяна Анисимова.

Первыми на старт вышли опытные бегуны – те, кто выбрал для себя дистанцию 5 км. Далее стартовали малыши: мальчики и девочки до 4 лет бежали 100-метровку. Детям постарше предстояло преодолеть дистанцию в 200 и 500 метров. Заключительным был старт в 1 км, в котором приняли участие дети и взрослые всех возрастов.

«Что заставило меня сегодня прийти сюда? Желание размяться, побегать в летние каникулы. Вообще для меня бег – это прежде всего источник радости, я испытываю удовлетворение не только преодолевая финишную черту, но и во время забега», - отозвался участник фестиваля Кирилл Бутырин.

Участниками фестиваля бега стали не только жители Гатчинского района, но и спортсмены из других уголков Ленинградской области.

«Гатчина негласно считается столицей спорта. Сюда очень приятно приезжать и участвовать в соревнованиях. Бег для меня — это вторая жизнь, именно во время бега я могу отвлечься от рутины, и я очень рад, что в Гатчине во время праздника великой России можно поучаствовать в таких соревнованиях», - поделился Александр Алабушев из Выборга.

Призёры и победители состязаний были награждены медалями, кубками, грамотами и подарками. Все, кто достиг финиша, получили памятную медаль.

Тем, кто не участвовал в забегах, также было чем занять себя. «Семейный пикник» приглашал на интерактивные площадки и мастер-классы - от игры на гитаре и барабанах от «Не школа KIDS» до создания аппликаций с семейным развивающим центром «Сова», работала студия аквагрима.

Гости и участники праздника насладились выступлениями творческих коллективов, поучаствовали в танцевальном флешмобе, который проводила команда проекта «Дружинушка» волонтёрского клуба «ТИМ-ГДМ» Гатчинского Дворца молодёжи.

Участники и гости фестиваля могли закрепить в памяти полученные на празднике эмоции, сфотографировавшись в фотобудке.

Максим Булатов