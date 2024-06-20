Лоскутные «штучки» из Соснового Бора

Клуб лоскутного шитья «Штучка» образовался в городе Сосновый Бор в 1998 году, получив в 2007 году звание народного коллектива. Коллектив - постоянный участник, дипломант и лауреат всероссийских и международных конкурсов, арт-проектов и фестивалей лоскутного шитья. В настоящее время клубом руководит замечательная сосновоборская художница Валентина Ерёмина.

Творчество мастериц из «Штучки» - принципиально новый взгляд на жанр. Разноцветные лоскутки становятся для сосновоборских рукодельниц способом выражения творческой идеи, которая, как и в любом жанре искусства, первична. Причём идея эта часто связана с какой-либо историей, легендой, поэтической строкой, природными явлениями, этническими мотивами, историей…

У коллективных работ клуба «Штучка» есть свои особенности. Так, например, композиции составлены из отдельных авторских панно, выполненных от эскиза до стёжки индивидуально каждой из мастериц. Выбранная тема и общее цветовое решение помогают сложить единое целое. Глубина звучания складывается из многоголосья различных характеров, темпераментов, пристрастий в выборе техники исполнения. При этом каждое панно из общей композиции является законченным произведением и может существовать отдельно, создавая свою атмосферу в интерьере.

Как говорят сами мастерицы, лоскутное шитьё для них - это возможность создавать счастливый мир любимого увлечения, выражать себя, общаться с единомышленниками, удивляться, радоваться и дарить радость зрителям.

На выставке в библиотеке им. А.С. Пушкина представлены три тематических проекта - «Приподнимем занавес за краешек», «Начинает сказка сказываться» и «У Балтики седой». Проекты очень разные. Так, например, цикл «Начинает сказка сказываться» особенно понравится детям, которые могут узнать на лоскутных панно героев своих любимых сказок.

Проект «У Балтики седой» посвящён художественным традициям Ленинградской области. В нём отображены представления о красоте коренных её жителей – вожан, ижор, ингерманландских финнов, северных славян. Меняется образ жизни, появляются новые материалы и технологии, но в произведениях современных мастеров декоративно-прикладного искусства остаются жить древние сказки и легенды. Нет-нет, да и мелькнет на искусно выполненном полотне герой древнего эпоса. Тут и там – знакомые пейзажи, традиционные узоры, которые когда-то славились во всей Европе...

Библиотека им. А.С. Пушкина приглашает познакомиться с удивительными творческими работами рукодельниц из Соснового Бора. Выставка работает до 15 июля. Вход свободный!