Спорт – основа жизни

Почти 100 дней лета, более 2000 часов отдыха, 132 000 минут безделья – столько времени длятся летние каникулы для учащихся школ и колледжей Ленинградской области. В этот период любой подросток сталкивается с выбором: как провести неожиданно освободившееся время? Куда потратить те самые тысячи минут? Организаторы ежегодного фестиваля «Спортивное лето» предлагают ребятам сделать здоровый выбор.

– Ленинградская область по доброй традиции открывает каникулы с большого спортивного фестиваля, который объединит деревни, поселки и города. Соревнования не станут ступенькой в большой спорт, но гарантировано станут площадкой для новой дружбы и лета, которое запомнится на всю жизнь», — отметил на открытии фестиваля зампред Правительства Ленинградской области, председатель общественного совета проекта «Детский спорт» Евгений Барановский.

Проект объединяет целую серию соревнований, конкурсов и активных игр во всех муниципальных районах 47-го региона. Первым событием в этой цепочке стал фестиваль «Спортивное лето» на территории Центра «Молодёжный» в посёлке Кошкино. Во Всеволожский район съехалось около 300 любителей спорта в возрасте от 14 лет до 21 года.

В этот день над «Молодёжным» звучала настоящая симфония спорта. Звонкий стук шариков для пинг-понга, тугие звуки ударов ладоней по волейбольным мячам, стук городошных бит. Всё это, вместе с криками болельщиков, производило впечатление большого спортивного праздника. Уровень мероприятия подтверждало и участие звёздных гостей. Например, для всех желающих мастер-класс по пляжному волейболу проводили игроки волейбольного клуба «Зенит».

— Всё очень хорошо организовано, приятно, что мы сегодня с ребятами из команды не на главной площадке соревнуемся, а делимся опытом на обучающей площадке. Можно сказать, отдыхаем душой. Здорово, что здесь мы встретили так много желающих освоить настоящие спортивные тонкости и активно провести время, — рассказал «Ленинградской панораме» волейболист Александр Мартыненко. — Хочется пожелать всем заниматься спортом и дальше, не бросать это дело, а жить и играть в удовольствие.

В основную программу вошли также баскетбол и настольный теннис, классический волейбол и футбол, даже дартс и городки. Помимо этого, в деревне Кошкино работали интерактивные площадки, где подростки и взрослые могли заняться йогой, пройти упражнения на координацию и ориентирование на местности. И как верно сказал один из участников фестиваля: «Через квесты, спорт и фестивали ― к верному выбору».

— Все ребята подтянутые, все спортивные! Уверен, что они привезут этот спортивный заряд назад на свои территории, обязательно поделятся эмоциями со своими сверстниками. Так постепенно молодое поколение отойдёт от компьютерных игр во время каникул и станет чаще заниматься физкультурой и спортом, — отметил депутат Заксобрания Ленобласти Александр Русских во время открытия регионального фестиваля.

В свою очередь замруководителя исполнительного комитета Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Мустаев подчеркнул, что именно спортсмены отличаются силой воли, воспитанием, выдержкой и самое главное — патриотизмом.

— На фестивале «Спортивное лето — 2024» видно, насколько много участников, которые хотят выступать под флагом не только своего государства, но и своего района, своего города, своей большой и малой родины, — сказал он.

Тем временем праздник спорта продолжался: соревнования сменялись награждениями, показательными выступлениями лучших из лучших. Не унывали и те, кто не смог подняться на пьедестал – ребята общались, заводили новые знакомства, делились контактами в социальных сетях.

— Мы хоть с ребятами не заняли призовых мест сегодня, но зато активно провели время. Всё с позитивом. Все дружно решили, что и дальше будем участвовать в спортивных праздниках Ленинградской области, — рассказала «Ленинградской панораме» и. о. директора Техникума водного транспорта Ольга Луцкая из Шлиссельбурга.

Фестивальная волна прокатится по всему региону, а итоги «Спортивного лета – 2024» подведут в конце сезона. В том числе в августе молодые ленинградцы сразятся на фестивале дворовых видов спорта, по итогам которого уже в сентябре лучших из лучших пригласят в «Лигу школьного и студенческого спорта ЛО», а также к участию во Всероссийском фестивале дворового футбола.

Ксения Бондаренко

Фото автора