Лечите зубы со знаком качества

Поликлинику «Аэродром» 19 июня посетили председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга (в которую входят и дантисты Ленобласти), главный врач Петербургской стоматологической поликлиники № 9 Александр Рубежов. Вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим гости ознакомились с работой стоматологов в поликлинике на бульваре Авиаторов. Заведующая стоматологией Элина Церябина провела экскурсию по всему отделению, где в это время шла обычная рутинная работа: гатчинские дантисты занимались пациентами.

Комиссия заглянула к стоматологам-терапевтам, хирургам, ортодонтам, посетила зуботехническую лабораторию и детский кабинет, где как раз в этот момент в кресле находился маленький пациент. Александр Рубежов подчеркнул, что приучать детей к посещению стоматолога надо с ранних лет, убеждая, что лечить зубы – ни мучительно, ни больно. Президент стоматологов вручил детскому отделению подарки для «коробки храбрости», которая всегда стоит в кабинете, чтобы юные пациенты выбирали себе вознаграждение – и ни в коем случае не боялись зубного врача.

Гостям продемонстрировали работу докторов, оснащение кабинетов, рассказали, что в отделении практикуется удаление зуба с одномоментной имплантацией и установкой временной коронки; циркониевые или пластмассовые коронки изготавливаются за сутки.

Александр Рубежов провел своего рода аудит стоматологической поликлиники, оценив уровень и доступность предоставляемых услуг, степень комфорта для сотрудников и пациентов. Президент Стоматологической ассоциации Петербурга признался, что это его первое знакомство со стоматологией Ленинградской области:

- С большим удовольствием осмотрел отделение! Повезло жителям, которые могут приходить сюда и получать медицинскую помощь.

На вопрос журналистов, полный ли спектр стоматологических услуг доступен в Гатчине, Александр Леонидович ответил так:

- Весь спектр услуг не доступен нигде. Мы будем вместе его развивать и думать, какие виды помощи наиболее востребованы жителями.

Также президент Ассоциации стоматологов признал, что дефицит кадров в сфере стоматологии безусловно есть, но надо растить профессионалов – люди пойдут лечиться только к специалистам.

- Мы сейчас составим программу взаимодействия, будем обмениваться опытом, и, я надеюсь, качество стоматологии в Ленобласти ничем не будет отличаться от петербургского. Это самый высокий стандарт оказания медицинской помощи, потому что в модернизацию первичного звена здравоохранения государство вкладывает огромные деньги, и специализированную помощь, к которой относится стоматология, тоже модернизируют. У меня, скорее, возникают большие вопросы к частным клиникам… Здесь же гарантированно безопасно, соблюдаются все технологии. Я рекомендую получать помощь в государственных стоматологических клиниках по полису ОМС, а уже потом рассуждать о дополнительных платных услугах.

В подтверждение своей высокой оценки Александр Рубежов вручил Гатчинской стоматологической поликлинике особый знак качества «Одобрено президентом Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга». Знак, подтверждающий высокий стандарт оказания стоматологической помощи в Гатчине, размещен на входной двери в поликлинику «Аэродром». После вручения знака в конференцзале поликлиники состоялась лекция для специалистов в области стоматологии.

…Аудит учреждений здравоохранения по части стоматологии было решено начать со столицы 47 региона – Гатчина стала первым городом Ленинградской области, где появился такой символ. Как подчеркнул и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов, для медучреждения любой знак качества – это показатель эффективности, безопасности и качества оказания медицинской помощи: «Каждый пациент будет знать, что здесь оказывается качественная, высокотехнологичная специализированная медицинская помощь в области стоматологии. Для нас это как «пять звезд» в гостиничном бизнесе».

Однако главным подтверждением высокого статуса гатчинской стоматологии может служить ответ Александра Рубежова на вопрос «Гатчинской правды»:

- Вы бы пришли сюда лечить зубы?

- Конечно! Я же здесь все теперь знаю.

Екатерина Дзюба