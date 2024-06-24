Ленинградских подростков ждут на онлайн-фестивале 8БИТ

В течение трёх дней создатели сервисов Яндекса и IT-эксперты будут рассказывать о генеративных технологиях, искусственном интеллекте и объяснять, как использовать нейросети в учёбе и жизни.

Гостей 8БИТ ждет более 15 часов дискуссий и мастер-классов, лекций и подкастов о нейросетях, а также общение с экспертами и конкурсы.

Участники фестиваля подробнее узнают, как устроены нейросети, какие навыки нужны для работы с ними и где их получить, как нейросети помогают в учёбе, творчестве, что нас ждёт в совместном будущем с ИИ и как разобраться в многообразии нейросетей. Здесь также расскажут, как использовать передовые языковые модели, чтобы исследовать свои профессиональные интересы и выбрать идеальный вуз.

Программа фестиваля – на сайте https://education.yandex.ru/8bit-fest