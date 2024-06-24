Ленинградских подростков ждут на онлайн-фестивале 8БИТ
Кто научил Алису писать рэп, как использовать нейросети в учебе и повседневной жизни и чему учиться сейчас, чтобы в будущем развивать технологии ИИ: ленинградские старшеклассники и студенты могут принять участие в онлайн-фестивале 8БИТ с 24 по 26 июня.
В течение трёх дней создатели сервисов Яндекса и IT-эксперты будут рассказывать о генеративных технологиях, искусственном интеллекте и объяснять, как использовать нейросети в учёбе и жизни.
Гостей 8БИТ ждет более 15 часов дискуссий и мастер-классов, лекций и подкастов о нейросетях, а также общение с экспертами и конкурсы.
Участники фестиваля подробнее узнают, как устроены нейросети, какие навыки нужны для работы с ними и где их получить, как нейросети помогают в учёбе, творчестве, что нас ждёт в совместном будущем с ИИ и как разобраться в многообразии нейросетей. Здесь также расскажут, как использовать передовые языковые модели, чтобы исследовать свои профессиональные интересы и выбрать идеальный вуз.
Программа фестиваля – на сайте https://education.yandex.ru/8bit-fest