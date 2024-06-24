НАРКОТИКИ – ЭТО…

Каковы последствия употребления наркотиков для организма человека?

- Огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом;

- Поражения печени и мозга;

- Снижение иммунитета и, как следствие, подверженность инфекционным· заболеваниям;

- Заболевания вен;

- Разрушение зубов из-за нарушения кальциевого обмена;

- Импотенция;

- Снижение уровня интеллекта;

- Употребление приводит к физическому и нервному истощению;

- Истощение психики приводит к тяжелейшим депрессиям, вплоть до самоубийства.

Как понять, что ваш близкий человек употребляет наркотики?

- Неожиданное, резкое изменение поведения (беспричинные пропуски занятий/работы/запланированных встреч). Неожиданная и немотивированная грубость, небрежность в одежде, сонливость днем и неусидчивость или взбудораженностью к вечеру.

- Изменение поведения дома (необъяснимые поздние возвращения домой, часто в необычном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение, но без запаха алкоголя, трудное пробуждение по утрам). Потеря интереса к прежним увлечениям, кража вещей и денег из дома.

- Внешний вид: обычно больные наркоманией не следят за внешним видом, неопрятны и небрежны в одежде. Могут выглядеть старше своих лет, волосы теряют блеск.

10 причин сказать: «НЕТ» наркотикам

1. Наркотики разрушают личность

2. Наркотики дают фальшивое представление о реальности

3. Наркотики приводят к несчастным случаям

4. Наркотики уничтожают дружбу

5. Наркотики подавляют волю

6. Наркотики препятствуют духовному развитию

7. Наркотики толкают людей на кражи и насилие

8. Наркотики являются источником тяжелых заболеваний

9. Наркотики разрушают семьи

10. Наркотики приводят к уродствам детей

Употребляющий наркотики может понести ответственность

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"

Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Статья 228 Уголовного кодекса РФ: Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

В зависимости от изъятого количества:

Штраф до 40 000 рублей

Лишение свободы:

на срок 3-10 лет

на срок 10-15 лет

на срок 15-20 лет

Статья 6.9. Кодекса об административных правонарушениях РФ: Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ Штраф в размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Отравления различными видами наркотиков

Клинические признаки отравлений:

- Потерпевший может быть сонлив, недоступен контакту

- Замедление, нарушения дыхания, вплоть до полной остановки дыхания

- Узкие зрачки (вплоть до размера «точки») либо напротив расширение зрачков, не реагирующие на яркий свет

- Болевая чувствительность снижена (при надавливании на мочку уха – нет реакции), кожные покровы бледные

- Могут быть судороги

- Потерпевший двигательно-активный и суетливый, может разговаривать с несуществующим собеседником, приступы страха и паранойи

- Тошнота, рвота, потливость

Первая помощь при подозрении на передозировку или отравление наркотиками:

1. Обязательно вызвать скорую помощь;

2. Если человек без сознания: уложить на твёрдую поверхность, повернуть туловище или голову набок. Освободите грудную клетку и шею от сдавливающей одежды.

3. Если пострадавший в сознании: необходимо промыть желудок, рвотный рефлекс вызывают надавливанием пальцами на корень языка.

4. Если пострадавший заторможен: растереть мочки ушей, пощекотать носовые ходы платком.

Как помочь себе или близкому человеку?

Если вы считаете, что ваши близкие употребляют наркотики или же вы употребляете наркотики и вам необходима помощь, то рекомендуем обратиться за консультацией к врачу-психиатру-наркологу. Консультативная помощь жителям Ленинградской области оказывается бесплатно.

Единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122.

Номер телефона в Гатчинском районе: 8-813-713-39-21.

Куда обратиться, если вы столкнулись с фактами торговли наркотиками

- Устное и письменное обращение в территориальный отдел полиции

- Подача электронного обращения на сайте https://78.мфд.рф

- Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области 573-21-81.