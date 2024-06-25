«Ленинградский сабантуй»: праздник единства и возрождения народных традиций

Этот поистине народный праздник, известный своей богатой историей и глубокими традициями, приносит радость и согласие, объединяя людей разных культур и национальностей.

«От председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина передал слова поздравления участникам и гостям праздника: этот поистине народный праздник, известный своей богатой историей и глубокими традициями, приносит радость и согласие, объединяя людей разных культур и национальностей», — комментирует депутат Законодательного собрания Ленобласти от фракции «Единая Россия» Виктор Захаров от лица Сергея Бебенина.

В торжественной обстановке были вручены Благодарственные письма депутата Законодательного собрания за многолетнюю успешную деятельность по возрождению и сохранению татарской национальной культуры, обычаев и традиций, а также большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения Наилю Мониахметову, Расиме Долотказиной и Айслу Сабитовой. Все они - члены татарского общества Тосненского района "Изге юл".

Всех, кто приехал в этот жаркий день в Шапки, ждала насыщенная концертная программа. В гости к ленинградцам приехали татарский ансамбль «Файда» и башкирский «Ирандек».

На праздничной площадке прошли традиционные татаро-башкирские состязания: борьба на поясах, на подушках и на ходулях. Зрителей также ожидали столы с традиционными пловом, чак-чаком, конской колбасой и другими традиционными блюдами национальной кухни. Их привезли предприниматели из Татарстана и Башкирии. Также всеобщее ликование вызвали традиционные нестандартные татаро-башкирские забавы: состязания борцов на поясах, подушках и ходулях.

Праздник организовали региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Ленинградской области» и комитет МСУ Ленобласти при поддержке администрации Тосненского района и Шапкинского поселения.

История, культура, традиции – это душа народа, основа его самобытности и национальной идентичности, обеспечить преемственность поколений, передачу традиций - это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».