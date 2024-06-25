Первые из лучших!

В 2024 году в Гатчинском районе 599 выпускников одиннадцатых классов. Из них 99 человек (17 процентов) – выпускники с высокими образовательными результатами. Так как на момент проведения церемонии еще не были подведены окончательные результаты экзаменов, звездные выпускники Гатчинского района принимали поздравления в статусе претендентов на получение медалей «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени и аттестатов о среднем общем образовании с отличием.

На медаль первой степени (золотую) в этом году претендует 66 человек, имеющие итоговые оценки «отлично» по всем предметам и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию. На медаль второй степени (серебряную) – 33 претендента, у них не больше двух оценок «хорошо».

Выпускники 11-х классов с высокими образовательными результатами в этом году есть в 22 школах Гатчинского района. Больше всего их в Гатчинской школе №9 – 18 человек! Они не только освоили образовательную программу на высоком уровне и отлично сдали школьные выпускные экзамены, но и обладают многочисленными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов, являются участниками конкурсов и олимпиад разного уровня.

Эти выпускники стали героями праздника «Команда - 47: первые среди лучших», и обращения в их адрес были многообещающими и ответственными – «будущее Гатчинского района и Ленинградской области».

Торжественный день вместе с интеллектуальной элитой выпускников разделили родители, директора школ и учителя, которые стали проводниками в мир науки и крепких знаний.

С приветственным словом обратились руководители Гатчинского района.

- Гордитесь тем, что вы граждане Российской Федерации, что вы – россияне, что вы живете в великой стране с вековой историей и прекрасным будущим. Это будущее – вы! Пусть все двери перед вами будут открыты, и ведут к успеху и счастью! – сказал глава Гатчинского района Виталий Филоненко и пожелал выпускникам быть стойкими в своих убеждениях, решениях и действиях, всегда так же достойно и красиво, как они сдавали экзамены, преодолевать любые трудности в жизни.

- Вы – самая креативная, самая амбициозная, решительная, волевая «Команда 47», – отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Мы гордимся системой образования Гатчинского района. Сегодня впечатляющие результаты выпускников 2024 года говорят сами за себя. Вы уже определились со своим профессиональным выбором – с учебным заведением, куда будете поступать. Я рассчитываю, что каждый из вас, получив достойное образование, приоритетом выберет свою малую Родину, где сможет реализовать свои знания и компетенции. Поверьте, каждый населенный пункт, который вы представляете, нуждается в высокопрофессиональных специалистах. Сегодня очень высокий спрос на профессионалов в каждой сфере – в промышленности, науке, сельском хозяйстве, социальной сфере. Ставьте перед собой самые амбициозные цели, а вы это умеете делать, поскольку результаты вашего труда уже нашли отражение в оценках, которые вы получите в аттестатах. Идите к своей цели, несмотря ни на какие трудности!

От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с мудрыми напутствиями выступила Татьяна Бездетко. Она отметила, что каждый потенциальный медалист обладает многими талантами, которые позволили ему стать первым среди лучших. Она выразила уверенность, что из этих ребят получатся не рядовые члены общества, а самые лучшие руководители, ученые, учителя, депутаты. И пожелала, чтобы на жизненном пути рядом с ними всегда были верные друзья.

- Мы гордимся вами! В добрый путь дорогие ребята! Дорогу осилит идущий! – пожелала председатель комитета образования Гатчинского муниципального района Марина Шутова

По сложившейся традиции после небольшого опроса участники праздника «нарисовали» портрет выпускника-2024. В этот раз образ сложился такой – целеустремленный, упорный, талантливый молодой человек, активно участвующий в разнообразных конкурсах и образовательных проектах.

Среди них семь ребят, которые по результатам государственной итоговой аттестации набрали 100 баллов за экзамен по разным предметам. Это - «золотой запас» Гатчинского района.

Вот их имена:

- ученица Гатчинской школы № 1 Екатерина Гутова - 100 баллов по химии,

- ученица Гатчинской школы № 7 Евгения Иванова - 100 баллов по русскому языку,

- ученица Гатчинской школы № 9 София Зубченко - 100 баллов по русскому языку,

- ученик Гатчинского лицея №3 Савва Волков – 100 баллов по физике,

- ученик Сиверской гимназии Иван Маркин – 100 баллов по физике,

- ученица Пригородной школы Яна Иус – 100 баллов по обществознанию,

- ученица Коммунарской школы №3 Анастасия Соколова – 100 баллов по обществознанию.

Руководители Гатчинского района вручили им цветы и сертификаты номиналом 100 тысяч рублей.

Все 100-балльники - претенденты на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Самое главное для выпускников - выбрать нужную и интересную для себя профессию. И многие уже определил свой профессиональный путь. Как показал опрос – спектр выбранных гатчинскими выпускниками профессий самый широкий. Есть и учителя, и врачи, и работники культуры.

В праздничной обстановке прозвучали слова искренней благодарности родителям за то, что все школьные годы они ежедневно помогали детям открывать в себе таланты, развивать их, идти к успеху. Слово было предоставлено и самим родителям, которые поделились секретами воспитания успешных детей.

Отличные результаты выпускников – это заслуга и классных руководителей, которые, как мамы и папы, долгие годы сопровождали своих учеников в нелегком пути к знаниям, проявляя профессионализм, терпение и неравнодушие, вдохновляя их на высокие достижения и победы

Чествовали и директоров школ, которые вкладывают все свое время, силы и душу в сложный процесс руководства образовательным учреждением. Цветы, благодарственные письма и подарки были вручены 22 директорам школ Гатчинского района.

С ответным словом выступили выпускники. Они вместе с залом дружно исполнили песню о «Команде 47».

В финале музыкальный подарок выпускникам преподнесла кавер-группа «Танцуют все», после чего счастливые выпускники и их наставники запечатлели итог торжественного мероприятия на общем фото во дворе Гатчинского дворца у памятника императору Александру III.

Впереди ребят ждет еще одна торжественная церемония - награждение медалью и вручение аттестатов, которые пройдут в школах. Красные аттестаты получат медалисты первой степени, с отличием окончившие школу. Сине-голубые с серебряным теснением – обладатели медали второй степени.

Татьяна Можаева