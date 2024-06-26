Бесплатное питание в школах – еще для одной категории учащихся

Депутаты поддержали инициативу внести в число тех, кто будет бесплатно питаться в школах детей, у которых «один из родителей (оба родителя) погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющего специальное звание полиции, военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». Как отмечается в пояснительной записке к документу, в действующей редакции областного закона категория «лицо, проходящее службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющее специальное звание полиции» не была учтена.

Между тем по информации муниципальных органов власти, сейчас в общеобразовательных организациях Ленинградской области учатся 25 школьников, которые в результате изменения в Соцкодекс получат эту меру соцподдержки и смогут питаться в школе за счет бюджета региона.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области