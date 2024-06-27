Киносуббота в Приоратском парке

В 16:00 смотрим новую экранизацию знаменитого рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек. Большое путешествие» (реж. Александр Котт, 2022 год, 6+). Заветная встреча с папой оборачивается удивительным путешествием. Семейный фильм по мотивам детской классики.

В начале детской программы на летней эстраде в рамках марафона юных талантов выступит новая приоратская звездочка. Для участия в творческом марафоне необходимо отправить заявку в группе Паркового агентства Вконтакте https://vk.com/parkilenreg.

Продолжится киносуббота в 18:30 живой музыкой. Для гостей фестиваля выступит солист гатчинского эстрадно-духового оркестра, руководитель ансамбля саксофонистов "Saxtown band" Игорь Зеленов.

В 19:00 состоится показ фильма «Пацаны» (1983 год, 18+). История жизни трудных подростков в спортивном лагере. Душераздирающая социальная драма Динары Асановой. Показ проходит при поддержке Госфильмофонда.

Для зрителей - фестиваля мягкие пуфы и теплые пледы, вкусная еда и живописный Приоратский парк. Вход свободный.