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Кто в Гатчинском районе 28 июня останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

28.06.24 с 10:00 до 17:30

Вырицкое поселение:

п. Новинка, ул. Железнодорожная, ул. Кривая, пер. Саши Бородулина, ул. Новоселов.

 

28.06.2024 с 09:30 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, пер. Лесной, ул. Правды;

д. Кезево;

СНТ Сиверский массив Старосиверская.

 

28.06.2024 с 10:30 до 18:00

Пудостьское поселение:

п. Мыза-Ивановка.

 

28.06.2024 с 10:00 до 17:00

Веревское поселение:

д. Бугры;

д. Романовка.

тер. Горки.

 

28.06.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

массив Учхоз д. Войсковицы;

д. Сеппелево;

д. Реболово;

городок Надежда

тер. СНТ Кристалл;

тер. СНТ Прометей-Учхоз;

тер. СНТ Ленинец.

 

28.06.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское поселение:

д. Сабры;

д. Малое Замостье;

массив 32 Новый Свет.

 