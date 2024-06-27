Кто в Гатчинском районе 28 июня останется без света

Владимир Иванович Шемшученко принадлежит к особому типу людей. Он прирождённый искатель. Расстояние для такого человека – пустяк, если его зовёт мечта. Беспокойные сердца, они не cчитают преградами даже самые крутые повороты судьбы и перемены в жизни, трудно объяснимые для людей со стороны. Им же – пытливым, дерзким, решительным – цель всегда видна отчётливо.