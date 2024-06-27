Кто в Гатчинском районе 28 июня останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
28.06.24 с 10:00 до 17:30
Вырицкое поселение:
п. Новинка, ул. Железнодорожная, ул. Кривая, пер. Саши Бородулина, ул. Новоселов.
28.06.2024 с 09:30 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, пер. Лесной, ул. Правды;
д. Кезево;
СНТ Сиверский массив Старосиверская.
28.06.2024 с 10:30 до 18:00
Пудостьское поселение:
п. Мыза-Ивановка.
28.06.2024 с 10:00 до 17:00
Веревское поселение:
д. Бугры;
д. Романовка.
тер. Горки.
28.06.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
массив Учхоз д. Войсковицы;
д. Сеппелево;
д. Реболово;
городок Надежда
тер. СНТ Кристалл;
тер. СНТ Прометей-Учхоз;
тер. СНТ Ленинец.
28.06.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское поселение:
д. Сабры;
д. Малое Замостье;
массив 32 Новый Свет.
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