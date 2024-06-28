Область дружбы. Эпизод четвертый. Шесть «А» молдавского счастья

Каждая нация, каждый народ готов делится кулинарными секретами за большим столом со своими дорогими гостями. Особенно, когда все живут в мире и согласии, когда основа всех отношений – дружба. И только за большим и богатым столом можно поговорить по душам и вспомнить все хорошее.

Такой стол накрыла для нас многодетная семья Чебан: Александр (папа), Анна (мама), Александра (старшая дочь), Ангелина (средняя дочь), Адель (младшая дочь) и Арсений (сын). Семья родилась в Молдавии, но уже много лет живет в России, она стала их второй родиной, именно здесь они решились на рождение четверых детей и именно с Россией связывают свое будущее. Конечно, с ностальгией вспоминают общее советское детство и с тревогой следят за новостями из страны, которую пытаются рассорить с братским народом. И помнят все хорошее, что было и есть в маленькой, но такой замечательной республике.

Материалы подготовлены "Информационным центром "Кириши" при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.