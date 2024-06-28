В Жабино предали земле останки двух советских воинов
Сегодня в Гатчинском районе, на братском захоронении в д. Жабино Сяськелевского поселения, состоялась траурная церемония захоронения останков бойцов Красной армии.
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В полдень жители поселения собрались, чтобы проводить в последний путь еще двух бойцов, найденных поисковым отрядом Гатчинского района «ЧК» у д. Глухово. Это лейтенант медслужбы Рива Гиоршевна Гусева, уроженка Ленинграда, и старшина Константин Семенович Козлов из Тверской области. Они скончались в январе 1944 года, когда советские войска освобождали Гатчинский район от фашистских захватчиков.
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