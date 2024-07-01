Как прошёл День молодёжи в Гатчине

Праздник открыли ведущие Никита Сергеев и Сергей Василевский. Жителей и гостей Гатчины ждала насыщенная программа: концерт, выставки, игры и мастер-классы.

«На Дне молодёжи всегда создается такая атмосфера, что можно обо всем забыть, подумать о хорошем, послушать прекрасную музыку и чудесно провести день», — рассказал организатор, ведущий, участник группы «Балаган CoverBand» Никита Сергеев.

В этом году была расширена интерактивная зона, в которой могли поучаствовать все желающие. На площадке Центра патриотического воспитания «Чкалов Парк» проводились бои на мягком рыцарском оружии. Здесь можно было ознакомиться с оборудованием для военно-тактических игр «Лазертаг» и «Страйкбол». Также на площадке была представлена личная коллекция противогазов и касок времен Великой Отечественной войны учащегося Сиверской гимназии Леонида Пеннонена.

«Мы второй раз участвуем в подобном мероприятии. Впечатления великолепные. Ребята хотят заниматься спортом, своим здоровьем. У нас нет отбоя от желающих поиграть в «Лазертаг», в спортивные игры. Очень радостно, что правильно все движется. Хочется пожелать только одного: пусть все идет своим чередом», — поделился директор Центра патриотического воспитания «Чкалов Парк» Виталий Шиян.

В празднике участвовал и Гатчинский Дворец молодёжи. Команда волонтеров «Дружинушка» проводила флешмоб, игры в «Дженгу» и «Кубики». На площадке работала «Добро.Полочка», где можно было приобрести изделия, созданные людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы желаем ребятам веселья, позитива и хорошего настроения», — отметила начальник отдела профориентации Гатчинского Дворца молодёжи Наталья Волкова.

Молодые ребята из «Не школы барабанов» и «Не школа KIDS» обучали всех желающих азам игры на ударных инструментах.

На Дне молодёжи можно было нанести аквагрим, а также пройти различные мастер-классы. Например, изготовить свечи и сплести браслеты из бусин. На празднике работали фотобудка, фудкорты, батуты и карусели. Участников Дня молодёжи также ждали призы и подарки.

На главной сцене выступали известные в Гатчине и за ее пределами музыкальные коллективы. Здесь звучали любимые песни гатчинцев в исполнении петербургского артиста Руслана Райза, групп «Sвой Sтиль», «БЕZ Б» и «Балаган CoverBand». Хедлайнером праздника стала группа «Аффинаж».

«Мы поем оду молодости, креативу, азарту, таланту. Стараемся поддержать всех ребят. Те, кто постарше и приходит сюда «на огонёк», могут зарядиться энергией от молодого поколения. Пусть всегда царит вечная молодость, вечный задор и вечное творчество у всех молодых людей Гатчины. Мы очень любим этот город. Это наша родина», — добавил в заключение фронтмен группы «БЕZ Б» Сергей Василевский.

Екатерина Кузнецова

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Больше фотографий со Дня молодёжи можно посмотреть в альбоме: https://vk.com/album-6774815_303236741