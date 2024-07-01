В Гатчине на период ремонта дорог ограничат движение

Ограничение движения связано с проведением капитального ремонта теплотрассы под тротуаром на улице Радищева. Также в связи с ремонтными работами ограничения движения автотранспорта коснется и других улиц.

В связи с производством работ:

1) с 1 по 14 июля 2024 года будут перекрыты участки дороги на ул. Урицкого. Движение городского общественного транспорта в объезд ул. Урицкого будет осуществляться по ул. Карла Маркса.

2) 3 июля 2024 года будет перекрыт участок дороги на ул. Карла Маркса от ул. Чехова до ул. Лейтенанта Шмидта.

Движение городского и пригородного общественного транспорта в объезд указанного участка будет осуществляться по ул. Чехова – ул. Лейтенанта Шмидта – ул. Карла Маркса.

- Маршрут № 535: Варшавский вокзал – ул. Чехова – ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Карла Маркса – ул. Достоевского – ул. Володарского – ул. Радищева – далее по маршруту.

В обратном направлении: по маршруту движения – ул. Солодухина – ул. Чехова - ул. Достоевского – ул. Карла Маркса - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Чехова- Варшавский вокзал.

3) Со 2 июля до окончания работ (предварительно – до 25 августа) будет перекрыт участок ул. Радищева от ул. Урицкого до ул. Карла Маркса. Движение общественного транспорта в объезд указанного участка будет осуществляться по ул. Карла Маркса.

- Маршрут № 535: Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. Достоевского – ул. Володарского – ул. Радищева – далее по маршруту.

В обратном направлении: по маршруту движения – ул. Солодухина – ул. Чехова - ул. Достоевского – ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.

Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать поездки с учётом сложившейся дорожной ситуации.

Пресс-служба администрации ГМР