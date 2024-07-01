В Торфяном - новая благоустроенная площадка

В поселке Торфяном создан целый спортивный кластер - рядом с существующими футбольным и баскетбольным полями создали спортплощадку для детей и взрослых, место для отдыха всех желающих на свежем воздухе.

Основной идеей стало создание единых входов на эти территории, маршрутов движения пешеходов, детских и спортивных площадок. Новая система уличного освещения предназначена для безопасного движения пешеходов. Здесь установлено современное спортивное оборудование и малые архитектурные формы, смонтировано резиновое покрытие, высажены деревья и кустарники, обустроены газоны и установлены лавочки.

Всего в 2024 году по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области уже завершены работы по благоустройству 12 территорий.