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В Торфяном - новая благоустроенная площадка

В Гатчинском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроена новая спортивная площадка.

Рубрики:  Городская среда

В поселке Торфяном создан целый спортивный кластер - рядом с существующими футбольным и баскетбольным полями создали спортплощадку для детей и взрослых, место для отдыха всех желающих на свежем воздухе. 

Основной идеей стало создание единых входов на эти территории, маршрутов движения пешеходов, детских и спортивных площадок. Новая система уличного освещения предназначена для безопасного движения пешеходов. Здесь установлено современное спортивное оборудование и малые архитектурные формы, смонтировано резиновое покрытие, высажены деревья и кустарники, обустроены газоны и установлены лавочки. 

Всего в 2024 году по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области уже завершены работы по благоустройству 12 территорий. 