Полиция задержала водителя, насмерть сбившего пешехода под Гатчиной

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что погибший 58-летний местный житель стал жертвой ДТП, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.264 УК РФ - нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Главка установили, что к преступлению может быть причастен 54-летний житель поселка Шушары, которого и задержали совместно с сотрудниками ГИБДД Гатчинского района в квартире дома 7 на Колпинском шоссе.

Полицейские установили, что 28 июня около 20.30 он, передвигаясь на автомобиле «Шкода Октавия», сбил идущего по обочине пешехода и скрылся.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.