Турнир «Водоканалов»

В турнире по мини-футболу приняли участие четыре команды: ГИЭФПТ г. Гатчина, а также предприятия «Водоканал» из Гатчины, Санкт-Петербурга и Череповца.

Жаркий солнечный день стал для футболистов дополнительным испытанием на выносливость. Команды сражались ярко, было много красивых голов и интересных моментов. Болельщики, которые пришли в этот день на стадион, получили удовольствие от качества игры команд.

Победила команда Череповца, на втором месте – «Водоканал» Санкт-Петербурга, на третьем – «Водоканал» города Гатчины. Всем призерам были вручены кубки и дипломы.

Участники турнира выразили благодарность за организацию спортивного праздника ректору ГИЭФПТ Александру Туфанову и его коллективу, а также судьям и болельщикам, которые дружно поддерживали команды.