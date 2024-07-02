Ураган пронесся над Гатчиной

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, больше всего стихия затронула Сланцевский и Гатчинский районы.

В Гатчинском районе повалено более 50 деревьев, обесточенными оказались некоторые микрорайоны Гатчины и населенные пункты района. Аварийные бригады «Россети Ленэнерго» оперативно занялись восстановлением электроснабжения, но в некоторых населенных пунктах жители были вынуждены ждать света больше суток.

Из-за урагана пострадало несколько многоквартирных домов, где идет капитальный ремонт кровли. Временные укрытия снесло. На Большом проспекте, д. 6 в Семрино упавшие конструкции повредили автомобили.

Упавший клен повредил автомобиль в самом центре Гатчины – во дворе дома 37 по пр. 25 Октября. Не подлежит восстановлению и автомобиль, на который упало дерево около привокзальной площади в поселке Тайцы.

Дежурные бригады Управления благоустройства и дорожного хозяйства (УБДХ) в Гатчине сразу после урагана начали устранять последствия. В первую очередь выполнялся распил ветровальных деревьев, которые мешали безопасному передвижению транспорта. Уже вечером 1 июля две дежурные бригады оперативно убрали более 20 деревьев.

К сожалению, от буйства стихии пострадали жители. Четырех человек придавило деревом на автобусной остановке в Тайцах. Как рассказал и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов, у одной из женщин зафиксированы тяжелые оскольчатые переломы грудины, ребер, множественные рваные раны лица. У другой, 41-летней пациентки - обширная рана левой половины грудной клетки с множественными переломами ребер и повреждением левого легкого, травма живота, разрыв селезенки. Обе женщины оперативно доставлены в больницу и прооперированы. Вместе с женщинами на остановке находились двое несовершеннолетних детей – брат с сестрой 17 и 13 лет. Они находятся под наблюдением врачей. По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту падения дерева на детей в посёлке Тайцы.

В Елизаветино 57-летнего мужчину сдуло ветром вместе с беседкой в промышленной зоне. У него диагностирован перелом предплечья. За сутки с ссадинами и ушибами за помощью к медикам обратилось более десятка человек, в том числе дети.

Последствия стихии продолжают устранять.

Андрей Соколов