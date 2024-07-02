«Звонкая, нарядная, русская, двухрядная!»

Гармонь называют душой русского человека. На протяжении почти двух столетий гармонь и её «брат» по духу баян считались культурным и национальным символом России, накрепко связанным с жизнью народа — и в праздниках, и в буднях, и на войне.

Сегодня людей, виртуозно владеющих игрой на гармони, в России не так уж много. Чтобы сохранить исконные русские музыкальные традиции, передать их будущим поколениям, в стране организуются тематические фестивали. Одним из таких фестивалей стал Всероссийский музыкальный конкурс «Русская гармонь в Гатчине» - совместный проект продюсерского центра «Русская гармонь» и Гатчинского городского Дома культуры. Причём, речь идёт именно о премьере нового фестиваля, в названии которого теперь уже всегда будет звучать имя нашего города.

Звуки гармони и её близких «родственников» баяна и аккордеона звучат в Гатчине часто. В нашем городе уже доброй традицией стало проведение всероссийского фестиваля-конкурс «Душа баяна», так полюбившегося горожанам. И вот теперь — гармонь, да ещё и всероссийская!

О том, как родилась идея нового фестиваля, рассказал генеральный директор продюсерского центра «Русская гармонь», автор и ведущий русской народной телепередачи «Гармонисты России» на телеканале «Жар-птица», поэт-песенник Александр Ганичев.

- Некоторое время тому назад участники проекта «Русская гармонь» приехали с концертом в Гатчину, - вспоминает Александр Николаевич. - Гатчинский городской Дом культуры принял нас прекрасно. Отыграв концерт, мы пообщались с директором Дома культуры Сергеем Александровичем Фиксом, и он рассказал о своей мечте — создать в Гатчине центр народной культуры, причём не только Гатчины, но и всей Ленинградской области, а может быть и всей России! Опыт проведения фестивалей у нас огромный. Мы уже провели несколько в Крыму, сейчас готовим фестивали на Азовском море. И мы стали готовиться к новому — уже в Гатчине. К счастью, всё у нас удалось!

Напомним, первый отборочный тур I Всероссийского фестиваля народного творчества «Русская гармонь в Гатчине» стартовал в заочном формате в апреле этого года. В результате в финал были допущены 26 участников, среди которых - сольные исполнители и творческие коллективы.

Финальное прослушивание состоялось в Гатчине 29 июня на площадке Гатчинского городского Дома культуры. В борьбу за победу в фестивале включились артисты из восьми регионов России — Московской, Ленинградской, Тверской, Вологодской, Саратовской, Белгородской областей, из Санкт-Петербурга и Республики Удмуртия.

Жюри внимательно наблюдало за выступлением всех финалистов, строго, но справедливо оценивая их творчество. Отметим высокопрофессиональный состав жюри: баянист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, директор Гатчинского городского Дома культуры Сергей Фикс, народный гармонист России, поэт-песенник Александр Ганичев, народный гармонист России, участник первой «Золотой десятки» России им. Г. Заволокина, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Борискин, народный гармонист России, автор и исполнитель песен, автор гимна гармонистов России Алексей Мазуров, гармонист «Золотой десятки» России, художественный руководитель ансамбля «Пташица» Лия Брагина, солистка Екатерина Баринова, солистка продюсерского центра «Русская гармонь», композитор Светлана Калачёва.

Выбрать лучших из лучших было нелегко, тем более что лучших было много. Неудивительно, что по результатам конкурса определилось несколько главных призов.

Обладателем Гран-при всего фестиваля стал Михаил Луков (п. Красный Бор, Тосненский район). Также Гран-при в разных номинациях завоевали Александр Васильев (д. Лощемля, Тверская область); ансамбль русской песни «Маков цвет» (г. Саратов); Антон и Михаил Фомины (д. Турово, Лужский район).

Среди победителей фестиваля-конкурса немало гатчинских исполнителей.

Обладателями дипломов I степени стали:

- Александр Волошанюк (Пудостьский КСК, д. Малое Рейзино, номинация «Гармонист солист, вокал и аккомпанемент (живое исполнение)»;

- Евгения Степанова (Гатчинский ДК, «Хор русской песни», номинация «Исполнители (соло, дуэт, коллектив с аккомпаниатором под аккомпанемент гармони, баяна, балалайки и т. д.)»;

- Мария Яковлева-Шалашова и Пётр Шалашов (Гатчинский ДК, номинация «Дуэт (живое исполнение и аккомпанемент)»;

- «Хор русской песни» (Гатчинский ДК, номинация «Коллектив (живое исполнение и аккомпанемент)»;

- хор русской песни «Гатчанка» (Гатчинский ДК, номинация «Коллектив (живое исполнение и аккомпанемент)»;

- Михаил Зинин и фольклорный ансамбль «Коляды» (Гатчинский ДК, номинация «Коллектив (живое исполнение и аккомпанемент)»;

- Виталий Веселов и ансамбль гусляров «Перезвон» (Гатчинский ДК, номинация «Коллектив (живое исполнение и аккомпанемент)»;

- ансамбль русской песни «Гатчанка» (Гатчинский ДК, номинация «Коллектив (живое исполнение и аккомпанемент)».

Дипломы III степени — у Виктора Клюкина (д. Сяськелево, Гатчинский район, номинации «Гармонист-инструменталист (живое исполнение)» и «Гармонист соло, вокал и аккомпанемент (живое исполнение)» и у Натальи Фризен (д. Пижма, Гатчинский район, номинация «Исполнители соло, дуэт, коллектив (с использованием фонограмм)».

Первый гатчинский фестиваль русской гармони завершился грандиозным гала-концертом, участие в котором приняли победители конкурса - солисты-инструменталисты, частушечники, вокальные и инструментальные ансамбли. Вместе с ними на сцену вышли и члены жюри — директор фестиваля, баянист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, директор Гатчинского Дома культуры Сергей Фикс и художественный руководитель фестиваля Александр Ганичев. Зал встречал всех артистов овациями!

- Всё прошло просто на высочайшем уровне, - поделился своими впечатлениями о первом Всероссийском фестивале «Русская гармонь в Гатчине» Александр Ганичев. - Исполнители приехали суперпрофессиональные! Приятно, что многие из них были из Ленинградской области. Приехали и те, кого я не знал, и это здорово, что мы встретились и пообщались с новыми гармонистами. А зрители! Зритель в Гатчине особенный. В этом городе любят гармонь и народное творчество. Здесь выходишь на сцену и понимаешь, что тебя знают. Ты ещё ничего не сказал, и уже овация! Это очень приятно. Поэтому мы будем продолжать это дело, развивать народное творчество в Гатчине совместно с Сергеем Фиксом и гатчинским Домом культуры. Мы будем здесь проводить наши концерты и фестивали. Надеюсь, к нам присоединятся и все, от кого это зависит, и все вместе мы будем поднимать народную культуру на большую высоту!

Кстати, как сказал Александр Ганичев, уже определены даты следующего фестиваля «Русская гармонь в Гатчине». Он будет проходить не один день, а целых три – с 16 по 18 мая 2025 года, также на площадке Гатчинского городского Дома культуры. На фестивале «Русская гармонь в Гатчине» будут ждать гармонистов со всей страны!

Юлия Лысанюк

Фото Николая Гатко