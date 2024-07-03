Кинофестивали объединяются в Приоратском парке

В летнем кинотеатре в Приоратском парке пройдет показ исторического детектива «Агата и сыск. Выгодный риск» и документального фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского». Перед сеансами для гостей фестиваля выступят авторы картин.

Кинозал под открытым небом откроется в 13:00 продолжением экранизации романа А. Чижа «Агата и сыск. Выгодный риск» (реж. Владимир Койфман, 2023 г., 16+) с Константином Крюковым и Дарьей Ленда в главных ролях.

На этот раз на долю Агате выпадет множество серьезных испытаний. Оказывается, что образ молоденькой неопытной девушки обманчив и за ним скрывается расчётливая и умная интриганка — которая, впрочем, и сама в результате поплатится за то, что слишком много тайн сумела раскрыть и лихо распоряжалась судьбами людей.

В 17:30 на площадке «Лето.Парк.Кино.» начнется показ документального фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» (реж. Павел Меняйло, 2023 г., 6+).

Говорят, что в последние мгновения человек вспоминает самые яркие, самые значимые события своей жизни... Перед тем, как остановиться навсегда, сердце отбивает имена тех, кого любило по-настоящему... Сердце Роберта Ивановича врачам удалось запустить семь раз, а на восьмой оно остановилось. «Семь мгновений Роберта Рождественского» - так мы назовем наш фильм. Семь глав этого фильма будут рассказывать о любви поэта к творчеству, Родине, родителям, друзьям ... Сквозной линией этих историй станет любовь к женщине, его жене.

Вход на кинопоказы свободный. Для гостей фестиваля удобные пуфы, мягкие пледы и настоящая магия кино на фоне живописного парка.

Все остальные показы на 6 июля – по плану: 16:00 "Мио, мой мио", 18:30 Летняя эстрада, 19:00 "Невероятные приключения итальянцев в России". Расписание кинопоказов фестиваля «Лето.Парк.Кино.» до конца лета на сайте: https://parkilenreg.my.canva.site/letoparkkino

Программа XXX Юбилейного Международного кинофестиваля «Литература и кино» на сайте: https://likintfest.ru/