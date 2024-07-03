За изнасилование - в тюрьму на 22 года

Гатчинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя Алексея П. Он признан виновным за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование девочек, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства того, что гр. П., находясь по месту своего жительства в период с 2013 года по 2021 год неоднократно совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера как в отношении своей падчерицы, 2006 г.р, так и в отношении своей дочери, 2013 г.р.

Подсудимый в ходе судебного разбирательства свою причастность к совершенным преступлениям отрицал.

С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести и общественной опасности преступлений, суд приговорил гр. П. к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года.

Кроме того, судом удовлетворены иски городского прокурора в интересах несовершеннолетних потерпевших о возмещении причиненного им морального вреда.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области