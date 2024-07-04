«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО

«О необходимости поддержки таких кандидатов несколько раз говорил Президент. В обществе они пользуются заслуженным уважением. Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он отметил, что одна из задач «Единой России» - работать не только с теми бойцами, которые примут участие в выборах.

«Это у нас костяк, но на самом деле таких людей гораздо больше. Они есть в регионах, муниципалитетах. С каждым нужно внимательно работать. Так, чтобы те, кто приходит с фронта, могли адаптироваться к текущей жизни.

И, в то же время, чтобы их управленческие навыки можно было применить на гражданке», — сказал Председатель партии.

«Кандидатами Единой России в этом политическом сезоне стали 342 участника СВО. И, как подчеркнул на заседании Генсовета Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев, для большинства из них это первый подобный опыт, проба сил в политике. Поэтому так важно оказать им всю поддержку в кампании, помочь погрузиться в технологии и механизмы избирательного процесса, поддержать выстраивание диалога с земляками для эффективной работы в перспективе в качестве депутатов. Уже начиная с этапа Предварительного голосования мы выстроили сеть поддержки ребят, в том числе особые условия для облечения их участия в процедуре. Победив в отборе кандидатов, они продолжили обучение в очном формате на платформе Высшей партийной школы. Выступая перед потоками слушателей курса, еще раз убедился в том, с какой энергией и пытливостью они подходят к вопросам, как они заряжены на результат. В оставшиеся до ЕДГ недели они продолжат работу с наставниками. Полученные знания, пройденные тренинги, деятельная поддержка на уровне региональных штабов в юридическом, организационном, информационном и других планах, — все это будет подспорьем. И мы уверены, что они ярко и успешно выступят на выборах в сентябре. Мы — единая команда и работаем решительно для Победы», — прокомментировал сенатор РФ, Заместитель Секретаря Генерального совета Партии Сергей Перминов.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что многие победители предварительного голосования партии из числа участников СВО и новичков в политике уже прошли очное обучение на базе Высшей партийной школы

«В прошлом году многие участники СВО стали депутатами различного уровня. В этом году мы ввели специальное правило, что они получают дополнительно 25% от числа голосов (на предварительном голосовании – прим.). У нас есть победители процедуры - Герои России. В ходе ЕДГ-2024 будем и дальше помогать им», — сказал Александр Сидякин.

Семь участников СВО на заседании Генсовета получили партбилеты «Единой России».

«У вас начинается новый этап в жизни. Он в чем-то не менее сложный, потому что потребуются и несколько иные навыки. С другой стороны, все, что вы сумели приобрести, включая уважение и доверие товарищей, в новой части вашей жизни обязательно сохранится. Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что все вы, как новые члены Единой России, как и многие ваши боевые товарищи, укрепите нашу партию, наше государство. Желаем вам больших успехов», — заключил Дмитрий Медведев.