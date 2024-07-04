Священный дар России

Тихвинская икона Божией Матери – одна из величайших святынь христианского мира. Она относится к иконографическому типу «Одигитрия», что значит «Указующая путь», «Путеводительница». Святыня уникальна своей историей: за столетия существования икона побывала в Византии, Латвии, Германии, США, а затем вернулась домой – в Россию.

Считается, что икона была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. С V столетия она находилась в Царьграде, где для хранения святыни даже построили Влахернский храм. За 70 лет до падения Константинополя икона, согласно преданию, «перенеслась на Русь». Случилось это 9 июля 1383 года. В 1515 году в честь Успения Пресвятой Богородицы на теперешней Ленинградской земле был возведен каменный собор, ставший главным храмом Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

Икона «Путеводительница» продолжила свои странствия и в прошлом веке. Во время Великой Отечественной войны германские оккупационные власти вывезли образ из Тихвина. Святыня находилась в Псковской духовной миссии до 1944 года. К окончанию Второй мировой войны оккупанты отправили икону в Ригу. Но правящий архиерей Рижской епархии епископ Иоанн (Гарклавс) тайно вывез святыню в Германию, а позже – в американский город Чикаго.

Время от времени она выставлялась в местном Свято-Троицком соборе. Архиепископ Иоанн составил духовное завещание, согласно которому святыня могла вернуться на русскую землю, если в новой России будут полностью восстановлены храмы и строения Тихвинского Успенского монастыря. И 9 июля 2004 года случилось то, что православные верующие называют чудом: спустя десятилетия ожиданий и молитв, после масштабного восстановления ленинградских храмов, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь обрел удивительную икону. С первого дня здесь выстроились очереди из прихожан, стремящихся своими глазами увидеть святыню.

Тихвинская икона заняла место на правом каменном столбе от входа в собор. Издавна считается, что перед образом Божией матери молятся об излечении от болезней. Часто семьи просят у Богородицы даровать детей. Известно, что государь Руси Василий III молился у этого образа о рождении сына.

– Нам часто звонят прихожане, которые молились перед иконой об избавлении от бесплодия, и делятся радостью – говорят, что стали родителями. Они понимают, что Тихвинская икона им помогла, – рассказывает иеромонах Венедикт (Шустов), пресс-секретарь Тихвинской епархии.

По словам священника, икона имеет большое значение для Тихвина и Ленобласти: прихожане и монахи связывают возвращение иконы с возрождением города, который теперь бурно развивается, является передовым индустриальным и культурным центром России.

– У нас есть великая духовная святыня. Мы молимся за Россию и за её народ перед этой иконой. Она обладает великой силой, благодаря святыне с каждым годом процветают монастырь, город, область, – добавил Иеромонах Венедикт.

Ленобласть готовилась к празднику с прошлого года. На сегодняшний день благоустроена территория, окрашены стены монастыря, обновлено освещение. Для прихожан возле обители сделали современную парковку – там появилось набивное покрытие, которое сможет выдержать большой поток туристических автобусов и автомобилей. Специалисты благоустроили рукотворный пруд, где тихвинцы с удовольствием ловят рыбу. В самом монастыре тоже были восстановлены значимые элементы и сооружения. Администрация Ленинградской области и администрация Тихвинского района выделили средства на благоустройство и косметический ремонт объектов на территории православного центра города, работы внутри монастыря проводились за счёт епархии.

– Здесь стало ещё лучше, каждая деталь говорит о нашем отношении к событию, – отметил иеромонах Венедикт.

Предстоящий праздник почти целиком пройдет на свежем воздухе, перед Успенским собором – там установят специальный выносной алтарь. Литургия начнется в 10:00. Как рассказал пресс-секретарь Тихвинской епархии Венедикт, на богослужение лучше прийти заранее: ожидается много гостей, возможны очереди. Божественную литургию возглавит Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Затем священники и прихожане прочитают акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Тихвинская». В 13:00 начнётся концерт духовной музыки, на котором выступит церковный хор. Завершится праздник к вечеру. «Ждём всех в гости, чтобы разделить эту радость», – добавил иеромонах Венедикт.

Мария Комарова

Фото: пресс-служба Тихвинского Богородичного Успенского монастыря