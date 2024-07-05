А вы слушали патефон?

Очередной вечер воспоминаний о прошлом Гатчины прошел в конце июня. Старожилы слушали Леонида Утесова на патефонах разного года выпуска, делились семейными историями о патефонах, вспоминали фабрику, родственников, которые там работали, и знаменитую продукцию – «красногвардейцев». Так называли и продолжают называть патефоны фабрики «Граммофон», во многом потому, что на эмблеме достаточно крупно написано - «Красногвардейск» (так назвалась Гатчина в те годы).

Кооперативная фабрика «Граммофон» - гордость и слава Красногвардейска-Гатчины 1931-1941 годов - выпускала более 500 патефонов в день. Из 38 тысяч населения довоенного Красногвардейска почти 2 тысячи работало на фабрике.

У ветерана завода «Буревестник» Валентины Степановны Гавриловой родственники трудились на фабрике «Граммофон» и ее прародителе – кооперативе «Юпитер». В 1934 году на фабрику устроился ее папа – Степан Петрович Корчажкин (1906-2006). Потом ушел воевать с белофиннами. В годы Великой Отечественной войны старшина 330-го стрелкового полка Степан Корчажкин сражался на Ленинградском и Белорусском фронтах. Валентина Степановна поделилась фактами биографии своих родителей и фотографиями из семейного альбома, часть из них уже размещена на стендах в музейном пространстве.

Так получилось, что представленные в экспозиции патефоны фабрики «Граммофон» куплены в самых разных городах – Кисловодске, Казани… И многие участники встречи, вспоминая о своих патефонах, сетовали, что не сберегли их.

А вот у жительницы Гатчины Елена Кудряшова патефон сохранился. Он не только по рождению гатчинский, но и по бытованию. Это патефон с зеленой биркой. Его серийный номер говорит о том, что он выпущен в 1938 году, а отсутствие автостопа – свидетельство того, что произведен до очередной модернизации, в начале года.

- Моя бабушка Олимпиада Тимофеевна Терентьева (в девичестве Петрова) родилась в 1926 году, - рассказала Елена. - Бабушкина мама, Марфа Субботина, умерла до войны, когда бабушке было около 9 лет. Ее папа Тимофей Петров погиб в 1941 году, похоронен в Ленинграде в общей могиле. Предположительно, он работал на фабрике. Они родом из Псковской области. Когда началась война, бабушка с мачехой и сводной сестрой были эвакуированы в Рыбинск. Бабушка подростком работала на заводе сверлильщицей - точила снаряды. В Гатчине семья жила на проспекте 25 Октября. Во время войны дом сильно пострадал. Возвращаться было некуда. Когда бабушка вышла замуж, они приехали в Гатчину и получили землю в Загвоздке на улице Ополченцев. В 1956 году построили дом и прожили там всю жизнь. Бабушка - до 93 лет. Когда в ее семье появился гатчинский патефон, я точно не знаю. Но, судя по всему, он был с бабушкой практически всю жизнь. Потом на этом патефоне ее правнук, мой сын, крутил пластинки.

Елена передала бабушкин патефон музею. Как только его отрегулируют, он займет достойное место в экспозиции красногвардейских патефонов.

Также в июне музейное пространство на Володарского принимало партнеров проекта - коллектив редакции газеты «Гатчинская правда» и делегацию от представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации.

Встречи - экскурсии проходят в рамках просветительского проекта «Гордимся историей Гатчины» при поддержке администрации Гатчинского района.

Татьяна Можаева