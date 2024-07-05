Диалог с властью

Когда планируется ремонт колодцев с питьевой водой в деревне Клетно Гатчинского района Ленинградской области.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

Администрацией Вырицкого городского поселения Гатчинского района в третьем квартале 2024 года запланирована закупка строительных материалов для восстановления колодцев в деревне Клетно.

Необходимо восстановить дорогу за деревней Клетно Гатчинского района и обустроить разворотную площадку для разворота машин специализированных служб.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

По информации МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» до 30 июня 2024 года будут завершены работы по объекту: «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины – Новинка до деревни Клетно», в том числе с устройством автомобильного моста через реку Оредеж. Вышеуказанный участок дороги дополнительно обеспечит проезд и разворот машин специализированных служб в деревне Клетно.

Просим организовать в деревне Клетно Гатчинского района площадку для сбора коммунальных отходов.

Отвечает комитет Ленинградской области по обращению с отходами.

Создание места накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в деревне Клетно относится к полномочиям администрации Вырицкого городского поселения Гатчинского района. По информации Управления строительства Гатчинского района до июля 2024 года будет завершено строительство дорожного участка от автомобильной дороги «Мины – Новинка» до деревни Клетно с устройством автомобильного моста через реку Оредеж. После окончания работ и подтверждения в части максимально допустимых нагрузок для подъезда техники для вывоза ТКО по мосту планируется строительство площадки накопления отходов. Строительство площадки планируется завершить в июле 2024 года.

У деревни Клетно Гатчинского района нужна остановка для автобуса маршрута № 512.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Строительно-монтажные работы по обустройству автобусной остановки будут выполнены в течение строительного сезона 2024 года.