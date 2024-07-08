Дискотека 90-х – в гостях у жителей Мызы и Заборья

Дискотека 90- х - это шесть часов танцевальной музыки, зажигательные танцы под хиты нашей молодости; профессиональный диджей Виталий Мазуров с мощной аппаратурой; ведущий – Иван Балашов и его коллеги - шикарные певицы с живой музыкой; фотограф Николай Гатко; уютные зоны отдыха, шведские столы с закусками, шикарные фото на память на фоне пейзажного берега р. Суйда.

У нас было очень жарко. Форма одежды - в стиле 90-х: начесы, лосины, яркий мake-up, пиджаки, спортачи, хорошее настроение и дружные активные соседи. Нас было очень много - 120 человек. Жарили шашлыки, готовили плов, оливье.

Мероприятие проходило в преддверии Дня семьи, любви и верности! Благодаря усилиям активных жителей, при поддержке семей Папко, Беловых, Марковых и всех соседей, которые нам в этом помогали. Было весело, душевно, царила спокойная, но эмоциональная, праздничная атмосфера - по домашнему ! "При сьемках никто не пострадал, все живы и здоровы" !)))

1 июля отмечался день ветерана боевых действий, и жители поселения благодарны нашим защитникам, участникам СВО, за то, что сегодня мы можем проводить такие праздники! Организаторы праздника в д. Мыза староста Татьяна Безуглова; в д. Заборье - староста Наталья Папко.

Наталья Папко

Фото Николая Гатко