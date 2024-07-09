Область отмечает день Тихвинской иконы Божией Матери

«Для нас сегодня огромная честь и искренняя радость присутствовать на службе под Вашим руководством в честь 20-летия возвращения из эмиграции Тихвинской иконы Божией Матери. Тихвинская икона олицетворяет собой единение церкви и государства, и не случайно с момента её обретения началось становление России, как великого государства, а с момента возвращения иконы сюда, в обитель, идёт возрождение России, нашей области и города Тихвина. Задаваясь сегодня вопросом, какая должна быть у нас идеология, мне кажется, что глядя на икону и молясь перед ней, не надо ничего придумывать. Главная наша идеология — это вера в Бога, любовь к стране, служение народу и президенту. Ибо в нашей вере сила, и в нашей вере правда и победа будет за нами», — сказал Александр Дрозденко, обращаясь к собравшимся в этот день в Тихвинском монастыре.

За плодотворное сотрудничество и труды на благо Тихвинской епархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени.