Участники СВО из Ленинградской области начали заниматься дайвингом

«Дайвинг помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни. Мы не только учим погружению, но и даем возможность освоить новую профессию. После обучения участники спецоперации могут работать на курортах, в любой точке России и даже за рубежом. Уроки у нас проходят позитивно, всем нравится», - рассказал инструктор по дайвингу, участник Молодёжного крыла Народного фронта в Ленинградской области Игорь Бельский.

Занятия проходят на базе дайвинг клуба «Капитан Кук» в Санкт-Петербурге. Цикл обучения состоит из теории, пробного погружения и оттачивания полученных навыков.

На курс уже записались 10 участников СВО, но только 8 из них смогли пройти первый этап погружения. Среди них – ветеран спецоперации Константин, который в 2022 году ушел на передовую добровольцем.

Как рассказывает боец, в зону СВО он отправился не сразу – спустя несколько месяцев после начала специальной военной операции. Принять такое решение ему помог репортаж на ТВ, в котором пятилетняя девочка из Донбасса плакала и рассказывала, как на её глазах от ударов ВСУ погибли родители.

«Для меня это стало отправной точкой. Завершил дома все дела, собрал силы в кулак и пошел добровольцем», - вспоминает участник СВО.

Домой Константин вернулся после ранения. Когда получал удостоверение ветерана боевых действий, в Фонде «Защитники Отечества» узнал о программе обучения дайвингу для участников СВО и решил присоединиться.

«Мне всегда было интересно посмотреть, что же там, под водой. В детстве плавал с маской, а тут такая возможность научиться погружаться практически на профессиональном уровне. Занятиями я поражён до глубины души. Радость и восторг, как на море побывал. Очень интересно и познавательно. Научили правильно передвигаться под водой, рассказали, как можно помочь себе и товарищу. Рад, что попал на этот курс», - поделился ветеран спецоперации Константин.

После обучения участникам курса предстоит сдать экзамен. По его итогам бойцы получат сертификаты дайверов первого уровня.