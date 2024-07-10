Участники СВО из Ленинградской области начали заниматься дайвингом
Молодёжка Народного фронта поддержала идею Фонда «Защитники Отечества» организовать для ветеранов СВО бесплатное обучение дайвингу. Инструктором выступил ленинградский волонтёр. Он учит бойцов не только погружаться под воду, но и справляться с нештатными ситуациями, которые могут возникнуть в процессе.
«Дайвинг помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни. Мы не только учим погружению, но и даем возможность освоить новую профессию. После обучения участники спецоперации могут работать на курортах, в любой точке России и даже за рубежом. Уроки у нас проходят позитивно, всем нравится», - рассказал инструктор по дайвингу, участник Молодёжного крыла Народного фронта в Ленинградской области Игорь Бельский.
Занятия проходят на базе дайвинг клуба «Капитан Кук» в Санкт-Петербурге. Цикл обучения состоит из теории, пробного погружения и оттачивания полученных навыков.
На курс уже записались 10 участников СВО, но только 8 из них смогли пройти первый этап погружения. Среди них – ветеран спецоперации Константин, который в 2022 году ушел на передовую добровольцем.
Как рассказывает боец, в зону СВО он отправился не сразу – спустя несколько месяцев после начала специальной военной операции. Принять такое решение ему помог репортаж на ТВ, в котором пятилетняя девочка из Донбасса плакала и рассказывала, как на её глазах от ударов ВСУ погибли родители.
«Для меня это стало отправной точкой. Завершил дома все дела, собрал силы в кулак и пошел добровольцем», - вспоминает участник СВО.
Домой Константин вернулся после ранения. Когда получал удостоверение ветерана боевых действий, в Фонде «Защитники Отечества» узнал о программе обучения дайвингу для участников СВО и решил присоединиться.
«Мне всегда было интересно посмотреть, что же там, под водой. В детстве плавал с маской, а тут такая возможность научиться погружаться практически на профессиональном уровне. Занятиями я поражён до глубины души. Радость и восторг, как на море побывал. Очень интересно и познавательно. Научили правильно передвигаться под водой, рассказали, как можно помочь себе и товарищу. Рад, что попал на этот курс», - поделился ветеран спецоперации Константин.
После обучения участникам курса предстоит сдать экзамен. По его итогам бойцы получат сертификаты дайверов первого уровня.