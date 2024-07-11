Миллион заявлений в вуз: поступать с Госуслугами быстро, надёжно, удобно

Заявок на Госуслуги поступило уже на 100 тыс. больше, чем за тот же период в прошлом году. Система легко справляется с нагрузкой. Никаких сбоев со стороны портала за всё время зафиксировано не было.



Как подгружаются сведения о ЕГЭ и льготах

Благодаря цифровому профилю в личном кабинете Госуслуг все поля в заявлении о результатах ЕГЭ, льготах, состоянии здоровья и индивидуальных достижениях заполняются автоматически. Эти сведения не нужно подтверждать в вузе! Такой функцией в этом году воспользовалось в 5 раз больше абитуриентов, чем в прошлом, — 50% всех поступающих с помощью портала. Крайний срок рассмотрения вузом заявлений — 25 июля.



Когда появятся конкурсные списки

Вузы выгружают конкурсные списки на Госуслуги по мере обработки заявлений. Они должны сделать это до 27 июля. Когда будут переданы все данные, отследить свой рейтинг и выбрать, в какой из вузов подать оригиналы документов, можно будет в режиме реального времени. Если конкурсная ситуация изменится, решение можно поменять нажатием всего одной кнопки.



Как решаются вопросы абитуриентов

Задать вопрос о работе сервиса можно по телефону Единого контактного центра Минобрнауки 8 800 100-20-17. Минцифры находится в постоянном контакте с Минобрнауки, Рособрнадзором, Минтрудом и представителями вузов и оперативно отрабатывает обращения абитуриентов, если они испытывают какие-то трудности с подачей документов. Массовых жалоб на работу сервиса не поступало.



Подача заявлений на бюджет продлится до 25 июля.



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