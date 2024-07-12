Гатчинцев зовут в «Путешествие с любовью»
13 июля в Гатчине в Приоратском парке пройдет фестиваль «Путешествие с любовью».
Фестиваль приурочен к Дню семьи, любви и верности, Году команды Заботы в Ленинградской области и Году семьи в России и пройдет в рамках проекта «Большие семейные выходные», направленного на объединение разных поколений.
В программе фестиваля – поздравление золотых юбиляров семейной жизни и чествование молодоженов.
Гостей праздника ждут выступления народных коллективов Ленинградской области, русские народные игры и интерактивные площадки, посвященные семейным традициям, а также детская площадка и фотозоны.
Программа:
11.00 – 19.00
Работа интерактивных площадок:
– детская площадка
– гастрономическая площадка
– фотозоны
– площадка мастер-классов
– площадка «Ярмарка ремесел»
– работа информационно-туристского центра Ленинградской области
13.00 – 16.00
Концертная программа:
– творческие коллективы Ленинградской области
– ВИА «Пролетарское Танго»
16.00 – 20.00
Кинопоказы Фестиваля Лето.Парк.Кино
16.00 «Мама», реж. Э. Бостан
18.00 Летняя эстрада. Музыка о любви из кинофильмов. Выступление солистов музыкальных театров Санкт-Петербурга
19.00 «Любовь и голуби», реж. В. Меньшов
Фото Анастасии Новожиловой