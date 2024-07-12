Гатчинцев зовут в «Путешествие с любовью»

Фестиваль приурочен к Дню семьи, любви и верности, Году команды Заботы в Ленинградской области и Году семьи в России и пройдет в рамках проекта «Большие семейные выходные», направленного на объединение разных поколений.

В программе фестиваля – поздравление золотых юбиляров семейной жизни и чествование молодоженов.

Гостей праздника ждут выступления народных коллективов Ленинградской области, русские народные игры и интерактивные площадки, посвященные семейным традициям, а также детская площадка и фотозоны.

Программа:

11.00 – 19.00

Работа интерактивных площадок:

– детская площадка

– гастрономическая площадка

– фотозоны

– площадка мастер-классов

– площадка «Ярмарка ремесел»

– работа информационно-туристского центра Ленинградской области

13.00 – 16.00

Концертная программа:

– творческие коллективы Ленинградской области

– ВИА «Пролетарское Танго»

16.00 – 20.00

Кинопоказы Фестиваля Лето.Парк.Кино

16.00 «Мама», реж. Э. Бостан

18.00 Летняя эстрада. Музыка о любви из кинофильмов. Выступление солистов музыкальных театров Санкт-Петербурга

19.00 «Любовь и голуби», реж. В. Меньшов

Фото Анастасии Новожиловой