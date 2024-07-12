Удушье материнской любви

Каждый день Веры начинается одинаково — «крабик» в волосах, разбуженные сын и муж, обязательные жалобы на слабое здоровье последнего, включенное радио за завтраком и чай с сахаром. Сегодняшнее утро отличает только шум на улице, исходящий от разгрузки вещей новоприбывших соседей. Наблюдая за ними, муж Веры узнает среди них Люсю, свою первую и, как кажется, единственную любовь. Это злит Веру и напоминает ей о проблемах в семье, однако еще больше расстраивает романтическое сближение Люсиной дочери Юли и Ромасика, единственного и горячо любимого сына женщины.

Будучи крайне одинокой, Вера живет ради своей работы в научном биологическом институте и сына, заменяющего ей все. Именно с ним она может почувствовать себя маленькой девочкой, которую Рома катает на карусели, с ним ездит в отпуск, забывая о муже и друзьях, которые когда-то были у нее. Вокруг сына Вера сконцентрировала все внимание и любовь, которые взаимно, безвозмездно получает от него. В этих близких отношениях матери и ребенка не было бы ничего плохого, если бы не ревностное желание владеть временем Ромы, а также ставить на первое место не его интересы, а собственные.

Появление Люси разбередило старые раны, которые старательно пытались залечить за годы брака Вера и Костя, однако наблюдение за привязанностью мужа к первой любви и отсутствие хотя бы отдаленно похожих чувств к ней самой разрушает женщину. Возможность породниться с этой семьей и каждый раз видеть ту женщину, лишившую семейного счастья, пугает главную героиню, и единственное, что ей остается — не допустить отношений детей любой ценой. Разменной монетой в Верином эгоистичном желании становится будущее Ромы, которое она начинает выбирать за него, стараясь разлучить их с Юлей.

В отличие от «Веры», в первой экранизации отношения подростков находились в центре сюжета, из-за чего история воспринималась как трагическая мелодрама о нежных первых чувствах, взрослые же противопоставлялись детям, и на этом контрасте происходил не только романтический конфликт, но и поколенческий. Концентрируясь на материнских чувствах, фильм одновременно получает свежее и актуальное высказывание о гиперопеке и попадает в ситуацию, когда новое прочтение повести Щербаковой напрямую зависит от нежности любовной ветки школьников. При условии знакомства с повестью или картиной 1980 года создается некоторый эффект вторичности, который не всегда позволяет смотреть драму как новый фильм.

Виктория Толстоганова замечательно справляется с ролью Веры, делая персонаж многогранным и сложным. Если в «Вам и не снилось…» она была однозначным антагонистом, то в «Вере» причины ее поступков более понятны, и злость за них смешивается с печалью. Перекладывая свой жизненный опыт на Рому, мать пытается остановить его от совершения возможной ошибки, однако в этом смешивается и искренность благих побуждений, и корыстная цель, в какой-то момент затмевающая добрые мотивы женщины. Страх управляет героиней, а отношения со своей жесткой матерью полностью проецируются на сына, заставляя теперь его убегать от Веры.

Новое прочтение старой истории получилось смешанным — здесь есть и хорошие актерские работы, а есть и странное заигрывание с советским сеттингом, нужное то ли для ностальгии, то ли для отсылок к оригиналам. Тягаться с фильмом «Вам и не снилось…» у «Веры» практически не выходит.

Анна Кулакова