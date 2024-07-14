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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.07.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Фрезерная д. 11.      

 

17.07.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: 

ул. Хохлова д. 5, 7, 7А,

пер. Солнечный д. 6.   

 