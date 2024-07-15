Диалог с губернатором

Когда планируется ремонт дороги через поселок Сиверский Гатчинского района Ленинградской области.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Участок региональной дороги «Кемполово – Губаницы — Калитино – Выра – Тосно – Шапки» км 51+400 – км 58+200 включен в адресную программу ремонта региональных автомобильных дорог Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы. Работы по ремонту данного участка автомобильной дороги запланированы на 2025 год.