Диалог с губернатором
Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии.
Рубрики: Власть
Когда планируется ремонт дороги через поселок Сиверский Гатчинского района Ленинградской области.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Участок региональной дороги «Кемполово – Губаницы — Калитино – Выра – Тосно – Шапки» км 51+400 – км 58+200 включен в адресную программу ремонта региональных автомобильных дорог Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы. Работы по ремонту данного участка автомобильной дороги запланированы на 2025 год.
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