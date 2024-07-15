Ленобласть встречает «Дым над водой. От классики до рока»

Организатор фестиваля - симфонический оркестр Ленинградской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова.

Начнется программа фестиваля на берегу Рощинского озера в парковой зоне, а главной сценой гала-концерта станет центральный стадион «Рощино арена». Участниками гала-концерта-2024 станут Алексей Горшенев (Проект «Горшенев»), Владимир Кузьмин, Женя Любич, UZARI, Дмитрий Янковский, Ольга Пудова, Григорий Чернецов, группа «Беz Б», солисты вокальной и балетной труппы ФДМ, Эльвира Копылова, Павел Шмулевич, Дмитрий Гайворонский, Анастасия Ковила, «SUPERMOTIV», Александр Крючков, Владимир Розанов, «Rastrelli Cello Quartet», Мария Ильина, «Бис-Квит», «Вглубь Тумана».

Программа на Лофт сцене начнется в 12.00. В 16.00 – на основной сцене фестиваля «Рощино арена». Ведущими гала-концерта станут Дарина Шарова и Роман Каграманов.

Вход на фестиваль – традиционно свободный.

Подробности на сайте: https://smokeonthewater.ru/.