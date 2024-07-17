96 школьников из Белгорода отдохнули на Гатчинской земле

На одной из площадок ГИЭФПТ – в новом студенческом общежитии и в учебном корпусе агропромышленного факультета в поселке Елизаветино – впервые открылся летний лагерь «Профессионал» для маленьких гостей из Белгорода, и вот уже подошла к концу первая смена: ребята отдохнули, набрались новых впечатлений, а заодно познакомились с разными профессиями.

25 июня в лагерь «Профессионал» приехали 96 белгородских школьников в возрасте от 10 до 15 лет. В течение трех недель во время отдыха ребят знакомили с разными профессиями, чтобы заинтересовать и преподать базовые профессиональные навыки.

- Мы специально разработали план-сетку таким образом, чтобы каждый день у ребят был тематическим, и каждый день они знакомились с разными профессиями, – пояснила начальник лагеря «Профессионал» Елизавета Орлова. – Спектр был очень широк. Например, за смену они успели познакомиться с работой криминалистов и поваров, узнали про добровольчество и молодежную политику, к нам приезжали эксперты музейного дела. По утрам проходили важные встречи со специалистами, вечерние мероприятия также были тематическими. В конце каждого дня подводились итоги: кто чем заинтересовался, кому какая сфера деятельности ближе.

У лагеря много партнеров, которые помогли оперативно все организовать, и, конечно, большую роль сыграло правительство Ленинградской области и администрация Гатчинского района: чиновники сделали все, чтобы в лагере побывали представители разных отраслей.

12 июля состоялось кульминационное событие первой смены – подведение итогов и посвящение в профессионалы, но сначала в лагере развернулась ярмарка профессий. С утра ребят знакомили с разными профессиями и давали мастер-классы: по поварскому и кондитерскому делу, флористике, правилам дорожного движения, малярно-штукатурным работам, по 3D-моделированию – ребята программировали на компьютерах и печатали фигурки. Мастер-класс по криминалистике также включал практические занятия: школьники снимали отпечатки пальцев и лепили модели следов обуви. Для знакомства с работой пожарных-спасателей на территорию лагеря въехала пожарная машина: сотрудники 43 ПСЧ показали оснащение, инструмент, рассказали о своей работе и продемонстрировали специальное защитное облачение. Также на ярмарке работала медиа-студия и симулятор вождения автомобиля: можно было сесть за руль и попробовать себя в роли водителя.

После обеда все собрались в актовом зале на подведение итогов и посвящение в профессионалы. В торжественной церемонии приняли участие почетные гости: вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, руководство ГИЭФПТ.

Полный зал юных белгородцев излучал особое тепло и дружелюбие: таких открытых детей эти стены еще не видели. Они с восторгом принимали и выступления почетных гостей, и концертные номера своих товарищей, искренне благодарили и бурно радовались своим и чужим победам. Ребята соскучились по нормальному общению, по коллективу, ведь дома, в Белгородской области, они вынуждены были три года учиться дистанционно. То ли дело в лагере в Елизаветино: песни, танцы, мастер-классы, отрядная жизнь, веселые вожатые…

Праздник открылся всеобщим исполнением песни «Здравствуй, молодежь!». Анна Данилюк обратилась к белгородским школьникам со словами приветствия и напутствия, взяв с ребят обещание обязательно сюда вернуться:

- Теперь вы знаете, что здесь, на земле Ленинградской, у вас есть близкие друзья, которые вас любят, ждут и всегда готовы поддержать. Мне бы хотелось, чтобы вы увезли отсюда не только частицу доброты, любви и желание возвратиться, но и мысли о том, кем бы вы хотели стать. Знайте: вузы Ленинградской области вас ждут, потому что такие активные, искренние молодые специалисты нам всегда пригодятся!

Анна Александровна вручила награды восьмерым особо отличившимся – за активное участие в жизни отряда. Каждого награжденного зал встречал горячими овациями, радуясь от всего сердца.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим тепло приветствовала ребят на гатчинской земле и пожелала им сохранить этот позитивный настрой, какую бы стезю они не выбрали:

- Будьте верными себе, своей малой родине и нашей великой Родине, и все у вас обязательно получится!

Звания самого активного отряда были удостоены «Фиксики» – отряд № 2. Командир отряда получила из рук Людмилы Николаевны наградную грамоту. Активисты, в свою очередь, преподнесли почетным гостьям прекрасные букеты, составленные на мастер-классе у флориста.

Ребята и вожатые подготовили для всех творческие подарки, а в завершение церемонии участников 1-й смены посвятили в профессионалы, и все вместе, дети и взрослые во главе с вице-губернатором 47 региона Анной Данилюк записали видео-приветствие Белгороду.

…Каждый ребенок, отдыхавший в лагере «Профессионал», получил свидетельство о прохождении мастер-класса либо об окончании курса дополнительного образования по той или иной специальности. Например, кто-то из ребят привезет домой документ, подтверждающий, что он прошел базовое обучение 3D-моделированию.

11-летняя Варя Князева призналась, что ей очень понравилось в лагере: веселые дискотеки, вкусная еда, экскурсии в Петербург и Петергоф на фонтаны и много новых друзей. Среди всех мастер-классов на Варю наибольшее впечатление произвел день, посвященный бизнесу, когда дети пробовали себя в роли коммерсантов. Однако на Варин выбор профессии это не повлияет: она занимается конным спортом и намеревается стать актрисой. Но лагерь в Елизаветино, Ленинградскую область и Петербург девочка не забудет никогда – столько она получила здесь положительных эмоций.

Первый опыт «Профессионала» удался: пионеры лагеря увезут домой прекрасные воспоминания, полезные навыки и свежие идеи на будущее. Планируется, что до конца августа лагерь в Елизаветино примет еще две смены, и каждый раз сюда будет приезжать сотня детей из Белгородской области.

Екатерина Дзюба