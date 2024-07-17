На джаз — всей семьёй!

Ставший уже многолетней традицией фестиваль «Джазовые выходные», который проводит ГМЗ «Гатчина» — это настоящее музыкальное пиршество для меломанов самого разного возраста. Живая музыка на фоне парковых пейзажей, чувство свободы, возможность неспешных прогулок от одной музыкальной площадки к другой с заходом к местным достопримечательностям — всё вместе создаёт совершенно неповторимую атмосферу позитивного и насыщенного отдыха. На этот раз концерты проходили на трех площадках – у Адмиралтейства, на территории Турецкой палатки и в Амфитеатре.

Путешествие в мир джаза для гатчинцев и петербуржцев началось в субботу на сцене у Адмиралтейства. Первым выступил «Джаз-бэнд Кувайцева», в основе которого - целая джазовая династия, представленная такими знаменитыми музыкантами, как заслуженный артист РСФСР Олег Кувайцев (саксофон), Фёдор Кувайцев (кларнет), Константин Кувайцев (ударные). Питерские джазмены порадовали слушателей неувядаемыми классическими композициями во всём их разнообразии — и вечными мелодиями эры свинга, и музыкой в стиле босса-новы, и импровизациями в латиноамериканском стиле.

Выступивший на этой же сцене «Квартет Дмитрия Попова» также хорошо известен ценителям джаза. В репертуаре группы - классика джаза в современном зажигательном звучании. Руководитель квартета, саксофонист Дмитрий Попов — один из ярких представителей петербургского мейнстрима, дважды лауреат конкурса имени Дюка Эллингтона.

Спустя некоторое время джаз зазвучал уже в другой части Дворцового парка. На сцену у Турецкой палатки вышел «Квартет Николая Поправко», в состав которого входят лучшие питерские джазмены, известные по ярким выступлениям в «Джаз-филармоник холле» и на джазовых фестивалях самого разного уровня. Занявший сцену после них «Квинтет Андрея Кондакова» порадовал классическими джазовыми импровизациями. Андрей Кондаков считается ключевой фигурой джазового сообщества Петербурга и одним из ведущих джазовых исполнителей современной России.

Вечерняя программа, завершающая первый день фестиваля, стала, пожалуй, самым романтичным и атмосферным его событием. На сцену Амфитеатра поднялись артисты «Квартета Олега и Натальи Бутман» - звёзды российского джаза, признанные и мировым джазовым сообществом. Музыкальное волшебство продолжилось оригинальными версиями шедевров из мировой сокровищницы блюза, фанка и соул-музыки в исполнении петербургского коллектива Atomic Jam Band.

Второй фестивальный день пыталась испортить непогода, накрыв Гатчину монотонным непрекращающимся дождём. Впрочем, это мало кого испугало: в Дворцовый парк шли целыми семьями, ведь первый джазовый концерт воскресенья был полностью посвящён детям.

Юных меломанов уже поджидал у Адмиралтейства коллектив, которым руководит Алексей Чижик - известный питерский музыкант-вибрафонист, работающий на стыке джазовой и классической музыки. И снова в гатчинском парке звучали «Сказки Чижика» - увлекательные истории, которые маленьким зрителям рассказывает Ирина Чижик. На этот раз малыши отправились в музыкальное путешествие по любимым сказкам «Кот в сапогах» и «Малыш и Карлсон». Попутно они знакомились с такими инструментами, как фортепиано, саксофон, контрабас и вибрафон.

Второй день фестиваля еще раз показал, насколько разнообразен и неисчерпаем джаз, свободно вбирающий в себя не только старый этнический колорит и ритмы блюза, но и академические музыкальные гармонии, рок и современные формы импровизации. После «сказочной» программы у Адмиралтейства зазвучали джазовые импровизации в исполнении «Квартета Алексея Попова». А потом стало совсем весело, потому что со сцены полились зажигательные ритмы кубинского ансамбля Cuba vibes. Чуть позже на сцене у Турецкой палатки гостей фестиваля встречали диксиленд Андрея Воеводского и поп-джаз квартет Дмитрия Семёнова.

Вечерняя программа в Амфитеатре началась с интернационального выступления. На сцену вышел вокалист Мистер Мелвин, уроженец Гваделупы, обладатель уникального по красоте баритона, знаменитый невероятно чувственным исполнением джазовых стандартов, французских мелодий и музыки родного Карибского бассейна. Свою программу музыкант представил в творческом тандеме с квартетом Алексея Черемизова - талантливого джазового пианиста, плодотворно работающего совместно со звёздами мировой джазовой сцены.

«Джазовые выходные-2024» завершились ярким концертом с участием известной джазовой вокалистки Ольги Абдуллиной и легендарного оркестра джазовой филармонии, исполнившего оригинальные аранжировки джазовых стандартов и авторские произведения.

Юлия Лысанюк