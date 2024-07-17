Сиверской земле – 525 лет!

Праздник проходил на нескольких площадках и собрал множество зрителей. На Торговой площади для детей была организована игровая программа со сказочными героями и семейные мастер-классы. Вдоль сиверского «Арбата» демонстрировали свои работы художники, мастера декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел.

Вечером центром праздника стала площадь около Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный». Концерт начался с красивого праздничного пролога. На фоне исполнения хореографической зарисовки Лариса Киселева прочитала замечательное стихотворение о Сиверской. Прозвучал гимн Сиверского городского поселения, слова и музыку к которому написала наша талантливая землячка Елена Львова.

На сцену для приветственных слов были приглашены представители администрации и совета депутатов Сиверского поселения, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Гатчинского района Игорь Павлов.

По традиции на празднике чествовали активистов и тружеников поселения. Почетными грамотами, поздравительными адресами и подарками были награждены краевед, почётный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, старосты деревень, входящих в состав поселения.

Награды Законодательного собрания Ленинградской области вручила Людмила Тептина. Почетной грамотой ЗАКСа награжден коллектив Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный», благодарности областного парламента вручены сотрудникам Сиверской администрации - начальнику отдела по социальным вопросам, молодёжной политике, спорту и культуре Ольге Афанасьевой; начальнику военно-учетного стола Антониде Симкиной и специалисту военно-учетного стола Марине Релиной, благодарности депутата - старосте деревни Новосиверская Валентине Николаевой и директору Сиверского ККЦ «Юбилейный» Ольге Федоренковой.

Официальная часть сменилась развлекательной. В концертной программе было заявлено участие самых различных по музыкальным стилям и направлениям творческих коллективов и исполнителей Сиверского поселения. На сцене «зажигали» солисты вокальной студии «Звуки радости», хор народной песни «Оредеж» и солистка Ольга Куракова, вокально-хореографический коллектив «Рябинушка», детские хореографические коллективы «Комплимент» и «Росинка», рок-группа «СД» и Жанна Корнеева, участник СВО, член ассоциации ветеранов СВО, выпускник Сиверской гимназии Сергей Грохольскис.

Зрители, до предела заполнившие площадь, наслаждались праздником и с нетерпением ждали специальных гостей программы. К восторгу многосотенной аудитории легенда русского рока Ольга Кормухина исполнила несколько своих старых и новых хитов. После каждой песни аплодисменты не стихали по несколько минут.

После сольного выступления певицы на сцене появился ее супруг, рок-музыкант Алексей Белов, выступления которого особенно ждали мужчины.

Завершением торжества стал зрелищный фейерверк, ставший красочной финальной точкой праздника.

Елена Жеребцова