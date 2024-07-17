Святая заступница России

Ранним утром по всей округе прокатился праздничный колокольный звон Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. Этот звук предвещал начало Божественной литургии, а вместе с ней – большого духовного и светского праздника в честь двадцатой годовщины возвращения святыни на Родину.

За несколько часов до начала торжества к монастырю стали стекаться верующие. Двор обители постепенно заполняли паломники, многие вставали на колени перед иконой и молились со слезами на глазах.

–На этот праздник я приехала впервые, хотя всегда мечтала побывать здесь. Большое чудо, что эта удивительная икона обрела свой дом в монастырских стенах на нашей святой ленинградской земле! - рассказала «Ленинградской панораме» паломница из Лодейного Поля Марина Гроссу.

Поклониться иконе вместе с семьёй приехала и Наталья из Санкт-Петербурга. Женщина верит в чудесную силу образа, с которым она впервые столкнулась 20 лет назад.

– Тогда, в год возвращения иконы на Родину, вся наша семья оказалась у стен Казанского собора, куда святыню привезли на несколько дней. В этом событии тоже было какое-то чудо. Все мы по отдельности с родственниками пошли гулять по городу или по своим делам. Но ноги привели всех к стенам Казанского собора. Так и отстояли всю ночь, друг друга не видя, – улыбается петербурженка.

За разговорами я едва не опаздываю на начало торжественной церемонии. Со сцены к верующим обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Неслучайно со дня обретения Тихвинской иконы началось становление России как великого государства, а не отдельных княжеств. И с момента возвращения иконы сюда, в обитель, идёт возрождение России, нашей области и города Тихвина, – сказал Александр Юрьевич.

Собравшимся напомнили историю праздника и самой иконы. Именно в этот день, 9 июля 1383 года, икона чудесным образом явилась над водами Ладожского озера. Считается, что до этого момента образ, написанный евангелистом Лукой, хранился в Константинополе, пока не покинул столицу Византии за 70 лет до её падения. Ладожские рыбаки увидели, как ангелы несут святой лик Богородицы над водой. Святыня несколько раз перемещалась по соседним сёлам, пока не остановилась у славного города Тихвина. Здесь для неё отстроили деревянный храм в честь Успения Богородицы, а саму икону стали называть «Северной Царицей». Позже – во времена Иоанна Грозного – на этом месте возник Богородичный Успенский мужской монастырь.

В годы немецкой оккупации икону переправили сначала в Псков, затем в Литву, далее в Германию и США. Долгие годы её хранителем был протоиерей Сергей (Гарклавс), завещавший вернуть образ в Россию только когда на Родине полностью восстановят тихвинскую обитель. Наконец 8 июля 2004 года, в канун праздника Тихвинской иконы, святыня вернулась в обитель.

–Невозможно без внутреннего волнения совершать Божественную литургию на этом святом месте - особенно иерархам и священникам, которые помнят, через что пришлось пройти, – сказал патриарх Кирилл в проповеди. - А разве могло быть иначе? Разве могла отойти от России Божия Матерь, видя страдания народа, глубоко верящего в Царицу Небесную? Разве могла Она отступить, невзирая на мольбы, страдания, скорби, которые предшествовали торжеству православия? Особенно это чувствуешь, молясь здесь перед чудотворным Тихвинским образом Божией Матери, и понимаешь ещё и ещё раз, что сила Божия сильнее всякой человеческой силы.

После литургии патриарх удостоил Александра Дрозденко ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени за труды на благо Тихвинской епархии и плодотворное сотрудничество. Торжественное богослужение сменилось концертом духовной музыки, после которого многие паломники вновь отправились помолиться чудотворной иконе.

–Я всегда обращаюсь к Богородице перед долгим путём или важным делом. Я очень верю в помощь иконы, как и моя дочь. Её муж находится в зоне проведения специальной военной операции, мы молимся за него. Здорово, что наших жителей приобщают к вере. Буквально вчера на нашем Тихвинском вагоностроительном заводе открыли часовню имени святого апостола Андрея Первозванного – каждый работник теперь может найти успокоение, не выходя с завода, – рассказала прихожанка из Тихвина Надежда Яковлева.

В этот день у каждого гостя монастыря была своя молитва – о мире в семье, о выздоровлении ребёнка, о сохранении русского воинства. Светлые и возвышенные эти слова были адресованы небесной заступнице России, которая обрела свой дом на святой ленинградской земле.

Александра Родионова