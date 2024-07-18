Музей-заповедник «Гатчина» примет в дар воссозданные лафеты старинных пушек

«Банк «Санкт-Петербург» регулярно участвует в реставрации различных городских и федеральных памятников. Очередной подарок Банка горожанам и жителям пригородов Санкт-Петербурга – восстановленные лафеты старинных пушек в Гатчинском парке. Презентация приурочена к традиционному празднику музыки – фестивалю «Опера всем», спонсором которого Банк «Санкт-Петербург» выступает уже в тринадцатый раз. Мы искренне рады, что одной из площадок фестиваля стал величественный ансамбль Гатчинского дворца, а при поддержке Банка «Санкт-Петербург» Дворцовый парк расширит свою экспозицию», - отметил Павел Колчин, директор Дирекции рекламы и связей с общественностью Банка «Санкт-Петербург».

Пушки на плацу Гатчинского дворца появились при великом князе Павле Петровиче и были тесно связаны со знаменитыми Гатчинскими войсками князя. Изначально двадцать шесть пушек находились как на плацу, так и на площади Коннетабля. Можно отметить, что именно в Гатчине впервые отрабатывались новые принципы устройства армейской артиллерии и ее тактика взаимодействия с другими родами войск, которые успешно применяли на полях сражения в эпоху Наполеоновских войн.

К году начала Великой Отечественной войны на плацу находилось шестнадцать пушек, которые стояли у Бастионной стены с 1803 года. Стволы пушек были изготовлены в 1780-х годах и чудом сохранились в музейных фондах, но во время войны лафеты старинных пушечных стволов были утрачены.

В настоящее время воссозданы все шестнадцать лафетов, за основу был выбран образец 1805 года.

Торжественное вручение приурочено к музыкальному фестивалю «Опера всем», который пройдет в этот же день на плацу перед Гатчинским дворцом, где и развернется действие оперы Сен-Санса «Самсон и Далила».