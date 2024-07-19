Нужен ли текст в документальном кино?

Беседу вели представители сообщества документального кино БЛИ(К) и создатели документальных фильмов - участники кинофестиваля «Литература и кино».

Участники встречи отталкивались от стереотипа, сложившегося вокруг авторского документального кино, согласно которому текст для этого жанра необязателен. Кино — визуальное искусство, и поэтому слова не считаются языком этого жанра, по крайней мере, его основным языком. Насколько всё-таки возможен и уместен произнесенный или напечатанный текст в кино? Какими вообще могут быть формы кинематографического текста, и как правильно их использовать?

Как считает продюсер документальных проектов Сергей Почин, в документальном жанре могут быть уместны любые вербальные средства, включая закадровый, напечатанный текст или инфографику. Он рассуждает, отталкиваясь от примеров двух отечественных классиков документального кино — Виталия Манского и Юрия Лозницы. Если Манский использует очень сильный идеологизированный текст, то Лозница, в свою очередь, вообще отказывается от текста. Но при этом он создаёт особую атмосферу в фильме, доверяя зрителю самому сделать свой выбор.

Также Сергей Почин поделился своими впечатлениями от дипломных работ будущих режиссёров - выпускников ГУКиТ, экспериментирующих с разными вариантами текста.

- Всё должно быть в меру, - считает он. - Можно использовать и закадровый текст, и интервью, а можно и вообще обходиться без этого. Но проблема начинающих кинодокументалистов часто в том, что они не могут связно формулировать свои мысли в закадровом тексте и, отказываясь от него вовсе, демонстрируют беспомощность в бестекстовом формате.

Сценарист Валерия Бондарь и режиссёр Матвей Шолохов (Челябинск) - авторы фильма «Южноуральский слог: Наталья Рубинская».

- Мы используем в своих фильмах исключительно интервью, чтобы добиться целостности наших работ, - говорит Валерия Бондарь. — Это помогает погрузить зрителя в атмосферу повествования. Но это не значит, что мы просто пришли, взяли интервью, сняли его и показываем зрителю. Этому предшествует большая кропотливая работа. Мы продумываем каждый блок интервью, используя в том числе и закадровый текст, иногда с комментариями экспертов.

Как считает Матвей Шолохов, если рассмотреть текст с философской точки зрения, то можно сказать, что без текста вообще ничего не может быть.

- Даже фильмы, в которых нет вообще никакого текста, так или иначе уже сами по себе - текст. В основе любого фильма лежит действие, действие — это некий сюжет, какая-то история, что по своей сути всё равно является текстом. Всё, что мы можем записать — это уже текст.

- Мой фильм состоит из интервью, - говорит режиссёр, сценарист и продюсер фильма «Бродский. Суд» Мария Клёцкина. - В фильме звучат воспоминания современников Бродского, отрывки из его произведений. Когда материал собрался, я испугалась — это же всё будет скучно! К счастью, фильм получил хорошие оценки и отзывы, то есть всё получилось. Главное — правильно выстроить все элементы фильма, и тогда даже самый «текстовый» формат может стать интересным.

Юлия Лысанюк