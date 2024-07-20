54 года – таков педагогический стаж Лидии Григорьевны. Это годы профессиональных поисков и решения трудных воспитательных задач. Из них 20 лет работы в системе профессионально-технического образования в городе Владивостоке и 34 года – в Гатчинской средней школе № 4.

Л.Г. Додон – известный в городе учитель истории и обществознания. На протяжении 26 лет она заведовала одним из старейших школьных музеев. Вместе с учениками Лидия Григорьевна обогатила коллекцию экспонатов, о которых с увлечением рассказывали юные экскурсоводы, подготовленные учителем. Они становились победителями и призерами конкурсов различного уровня. Музейная педагогика стала основой патриотического воспитания и всестороннего развития учеников. Глубокие знания по истории и обществознанию, любовь к родному краю и уважение к знаменитым земляками всегда отличали учеников Л.Г. Додон.

Для коллег, особенно молодых, Лидия Григорьевна – образец верности профессии, школе, увлеченности делом, умения вести за собой. Кропотливый труд учителя отмечен многочисленными грамотами, 93 благодарностями в трудовой книжке. За заслуги в просвещении ей присвоены звания: отличник профессионально-технического образования РСФСР и почетный работник общего образования РФ.

Сегодня юбиляр активно путешествует, следит за событиями в Гатчине, Ленинградской области, мире, с нетерпением ждет открытия родной Гатчинской школы № 4, поддерживает теплые отношения с бывшими коллегами. Каждая встреча с ней – это всегда яркое погружение в прошлое и мудрое осмысление настоящего.

Желаем Лидии Григорьевне крепкого здоровья, душевной бодрости, созидательных сил, неугасимого оптимизма, счастливых дней в кругу родных, близких и друзей.