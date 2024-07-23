Движение — в каждый миг жизни и творчества

Алёна Смирнова-Покровская закончила Санкт-Петербургскую театральную академию по специальности художник-постановщик. Впоследствии выбрала путь свободного художника, создавая арт-объекты, предметы интерьера, декоративные панно, одежду. Работает в разных техниках и с разными материалами — с линогравюрой, печатью, росписью по тканям.

Во время учёбы Алёна увлекалась художниками-сюрреалистами и дадаистами, которые во многом определили направление её творчества. Как художница, она часто обращается к детскому творчеству, древней наскальной живописи, снам и бессознательному, отчасти взяв эти идеи у дадаистов. Для Алёны важна тема взаимодействия людей друг с другом, гармоничного сосуществования человека с природой и самим собой.

На открытии выставки 11 июля художница рассказала о своём творческом пути, познакомив зрителей со своими арт-объектами и линогравюрами. Она продемонстрировала необычные способы работы с текстилем, показав, как видоизменялось её творчество на протяжении небольшого промежутка времени.

Алёна воспринимает жизнь и творчество как бесконечное, непрерывное движение. «Всё вокруг нас движется, мы растём, меняемся — и это всё движение, - говорит художница. - Так же и мои работы изображают беспрерывное движение. Каждый их элемент чаще всего связан с другими, они перетекают друг в друга, меняются». Действительно, её работы поражают движением линий, яркими цветами, создавая иллюзию бесконечного движения в статичных композициях.

Алёну Смирнову называют художником с уникальным видением и способностью глубокого погружения в сферу чувств, интуиции и бессознательного. Возможно, поэтому названия своим работам и арт-объектам она даёт весьма условные. Как она говорит, ей хотелось бы, чтобы у людей возникали свои ассоциации: название невольно навязывает смысл, не давая работать воображению зрителя.

- Пытаясь разработать свой стиль, я практиковала автоматическое рисование, которое предполагает «отключение» головы, отсутствие анализа, - говорит художница. - В процессе стали появляться какие-то знаки, похожие на иероглифы, древнюю наскальную живопись. Я думаю, это своего рода возвращение к детскому сознанию, к тому же у меня тогда подрастала маленькая дочка. Задача была сделать что-то совсем новое, ни на что не похожее. Я намеренно отказывалась от конкретных изображений чего-либо, чтобы рождались какие-то ассоциации.

Художница любит экспериментировать, соединяя в своих работах разные техники — папье-маше, вышивку, печать по ткани. В творчестве Алёны соединяются разные направления — это создание и абстрактных арт-объектов, и бытовых вещей — светильников, мебели, одежды. Она считает, что каждая вещь может быть произведением искусства, тем более, что были времена, когда к созданию вещей подходили именно так. Так, например, с тканями для одежды художница работает так же, как и с декоративными панно, хотя используются они очень по-разному.

В творчестве Алёны Смирновой-Покровской есть одна важная особенность: она — экологически очень сознательный человек, и многие материалы, которые она использует для создания предметов искусства, относятся к вторсырью. Так, например, необычные абстрактные скульптуры, представленные на выставке, в основе своей выполнены из переработанных яичных лотков.

Участники вернисажа не только смогли познакомиться с творчеством художницы, но и попробовать свои силы в печати по ткани и на бумаге.

Выставка Алёны Смирновой-Покровской «В движении» работает в читальном зале на втором этаже библиотеки им. А.И. Куприна. Открыта для посещения в часы работы библиотеки до конца июля.

Юлия Лысанюк